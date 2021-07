Acusan a Venga la Alegría de "humillar" a Lyn May en vivo

México.- La sección "Quiero Cantar" de Venga la Alegría se ha convertido en una de las más populares del programa, pues ha tenido cómicas y entretenidas presentaciones, pero no todas han sido del agrado del público, como una de las más recientes.

Esta semana arrancó con todo en Azteca Uno y fue Lyn May una de las famosas invitadas a presentarse en vivo en el escenario de Venga la Alegría, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y no para la vedette, sino para el programa.

Resulta que la famosa de ascendencia asiática interpretó el tema 'El mambo de Lupita', sorprendiendo con sus mejores pasos, pero no con la mejor voz. Mientras vestía un body de lentejuelas multicolores, medias, zapatillas y una peluca rosa.

Pero no fue su estilo lo que la hizo dar de qué hablar, sino que el programa la invitara a participar en el reality show, ya que esto, según usuarios de Internet, fue sólo para burlarse de ella y hacerla quedar mal ante el público.

En Instagram compartieron algunas fotografías y videos de la vedette disfrutando del escenario del programa, pero los internautas señalaron que sólo quisieron humillarla en vivo y convertirla en una burla, lo que desató una gran molestia.

"Se pasaron al invitarla, eso no está bien", "Llevan a la señora sólo para ridiculizarla", "Esto no está bien, buscan rating humillando a Lyn May", "Que horrible, mejor hagan un circo", fueron los duros comentarios contra el programa. Pese a la negatividad en reacciones, Lyn May disfrutó al máximo su presentación y hasta sorprendió con un impecable split, su paso emblemático.