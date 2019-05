Acusan a actriz de Rebelde de hacerse popó en la alberca

La actriz Flor de Saracho, famosa por su interpretación de "Romina", en la telenovela juvenil Rebelde, arremetió en redes sociales contra la administradora de un lugar que renta en Acapulco para vacacionar.

Resulta que la famosa fue acusada de hacerse popó en la alberca de la exclusiva zona y es que primero se dijo que fueron sus hijos, pero después aseguraron que era de una persona adulta por lo que la acusaron a ella arremetiendo contra ellos.

"Me dicen que hay popó y le digo 'pues sí pero el popó pues mis hijos no fueron y después me dicen que no, que es popó es de adulto y la única que se metió fue usted, o sea que yo me hice popó en la alberca háganme el favor primero le echaron la culpa a mi hija, pero como comprobé que sí tenia pañal que yo fui...", expresó molesta.

Tras las declaraciones Saracho compartió algunas pruebas en contra de las personas que la difamaron, pues se molestó muchísimo, incluso arremetió contra el personal encargado de limpiar la alberca ya que también fue parte de las supuestas acusaciones.

Por su parte usuarios defendieron a Flor y comentando que no se deje de la persona encargada, pues la actriz aseguró que también ha sido amenazada.

"Yo no creo que fue ella..... va muy seguido ahí. Como se va a quemar por flojera de no ir al baño".

"Lo que quieren es sacarle dinero a la @flordesaracho".