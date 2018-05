Presentan a Adal Ramones como conductor de La Academia

El conductor y actor Adal Ramones, fue presentado esta mañana como la nueva adquisición de Televisión Azteca, asimismo se dio a conocer que será el conductor de la nueva temporada de La Academia.

En un comunicado, TV Azteca señaló sobre Adal Ramones:

Durante los últimos 20 años, Adal ha sido parte importante del entretenimiento de millones de familias mexicanas. Además, sus programas, películas y obras de teatro, han trascendido a nivel internacional.

La Academia llegará próximamente a las pantallas de Azteca Uno. Los castings en diferentes ciudades, además de la modalidad online, continúan.

"¡Bienvenido a Azteca, Adal! ¡Bienvenido a La Academia, porque una vez que alcanzaste el cielo, solo queda ir más alto!", señala el comunicado.

En rueda de prensa, Adal Ramones comentó que se fue a TV Azteca bajo un jugoso contrato para evitar mal entendidos, además de avisar a los directivos de Televisa, quienes ya no le pudieron llenar sus expectativas como él las explica.

Cuando me dicen que es La Academia, la plática fue muy fuerte con Alejandro Benítez (de Televisa), le dije que no se sorprendiera, hace tres años que no tengo nada.

"Tengo que pedir un gafete de visitante, no había un programa que se ajuste a mis deseos, o tal vez porque lo que yo pido no me lo puedes pagar, entonces se juntó el hambre y las ganas de comer, no había programas y creo que me fui con las puertas abiertas”, detalló.

Explicó que su regreso a la televisión se dio gracias a Alberto Ciurana, Director de Contenidos de TV Azteca, quien le ofreció estar al frente del proyecto La Academia.