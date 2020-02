Adal Ramones muestra preocupación por su hija tras inseguridad en México

El conductor mexicano Adal Ramones en entrevista para TV Notas expresó la preocupación que tiene por su hija mayor, Paola Ramones, por la situación actual de violencia hacia la mujer que se vive en México.

Por la fuerte ola de violencia hacia la mujer que se ha desatado en México, el popular conductor comentó que cada que su hija sale de casa se preocupa demasiado y desearía poder acompañarla a todos lados para que no vaya sola.

Me gustaría estar con ella las 24 horas, no se puede, así que solamente le pido a Dios que me la cuide", expresó el famoso.