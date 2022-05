Adal Ramones pedía una fortuna por conducir La Academia y eligen a Yahir como su sucesor

La Academia está a punto de arrancar y mucho se ha dicho de quien va a conducir el reality musical más exitoso de Tv Azetca, aunque muchos pensaron que Adal Ramones de nueva cuenta sería el encargado de llevar la gala, cada domingo, se reveló que Yahir será el anfitrión causando revuelo total.

Y es que se dio a conocer que Adal Ramones supuestamente pedía una fortuna para formar parte de La Academia nuevamente, es por eso que la producción rápidamente le dijo a Yahir egresado del mismo proyecto hace varios años, que sería perfecta elección para manejar el proyecto dejando, por un lado, al presentador mexicano.

Para quienes no lo saben hace unos años, Adal Ramones emigró a Tv Azteca, donde lo recibieron de la mejor manera, incluso dejó en claro que ni en Televisa le habían hecho algo parecido, y aunque solamente tuvo una participación en la televisora del Ajusco con La Academia, tal parece que no le llegaron al precio para este 2022, lo que ha causado controversia, pues creen que Yahir no tiene la experiencia necesaria de un presentador.

Hay que recordar que el conductor mexicano tiene varios años en el oficio como conductor, pues lo recordamos en Otro Rollo, donde duró varios años al aire, pero por diversos motivos el show llegó a su fin, por lo cual se le vio haciendo otras cosas, hasta que la televisora de a lado le llegó al precio causando revuelo cuando se marchó a la competencia y más por la amistad que tenía con Emilio Azcárarraga Jean dueño de la empresa.

"Hace 20 años que dejé de seguir a los académicos. Me encantó la academia pero no seguí sus carreras. A poco no maduro durante este tiempo", "Y desde cuando Yahir es conductor? Ni como actor la arma, déjenlo cantando y ya! Si querían un ex Académico, ahí hay otros que sí funcionan en la conducción, como María Inés, es más, hasta Cynthia Rodríguez", escriben las redes sociales.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que en la edición pasada a muchos les gustó la manera en que Cynthia Rodríguez hizo mancuerna con Adal Ramones.