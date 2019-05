Adal Ramones platica de la soledad de Luis Miguel y se compadece

En una entrevista el ex conductor del exitoso programa televisivo de los 2000, Otro Rollo, recordó como fue entrevistar al sol.

Adal Ramones hizo una remembranza sobre las entrevistas exclusivas que tuvo en su programa Otro Rollo, donde entre esas exclusivas logró entrevistar a Luis Miguel.

Luis Miguel no daba entrevista a nadie, era muy selectivo para dejarse cuestionar. Adal, recuerda al conatante como un tipo muy solo.

"Tuvimos a Luis Miguel que no daba entrevistas. Muy chido, muy chido Luis Miguel, lo vi muy solo, muy solo. Lo acaba de contratar un amigo para Costa Rica y me dice 'Adal, está tan solo, tan solo, y me decía, Adal ven te mando el boleto de avión y ven a platicar con él'", comentó para sorpresa de la comunicóloga quien le dijo "¿es broma?", a lo que contestó: "No, no lo es".

Así el amigo de Ramones, le contaba cómo es que el cantante vivía.

"No, no tengo amistad con él, pero mi amigo me decía 'ven a platicar con él' y pues la verdad es que si ve a Adal entrar no sé cómo hubiera reaccionado. Yo lo vi en las entrevistas y ya. Un día lo vi a caballo en la playa y en sus conciertos que siempre tuvo la deferencia de saludarme en sus conciertos, pero nada más. La vibra de él siempre fue así, y mi amigo me lo acaba de comprobar"

El exconductor de Televisa catalogó a Luis Miguel como una persona solitaria pero que a su vez, se daba a desear.