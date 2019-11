El actor y conductor Adal Ramones revive el horror que vivió durante su secuestro hace 21 años. Aunque lo ha contado en varias ocasiones, vuele a hacerlo en la sección En sus batallas del programa Venga la Alegría que pasa por Televisión Azteca.

En 1998, Adal Ramones, conductor de La Academia, reality show que inició este domingo, triunfaba con su programa de televisión Otro Rollo y fue secuestrado por un comando de sujetos desconocidos. Su vida cambió por completo.

A mí me tocó ser víctima de secuestro cuando todavía no me casaba con Gaby (su exesposa y madre de sus hijos Paola y Diego), das gracias a la vida por salir de eso”.