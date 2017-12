Adal Ramones teme cada día más por su vida

México.- Adal Ramones decidió hablar y contar sobre el acoso enfermizo que recibía por parte de una fiel seguidora.

La chica llegó a enamorarse del conductor, misma situación que puso su vida en temor ya que ha vuelto a recibir mensajes, expresó para el diario Basta.

La fan estaba tan enamorada y obsesionada cn Adal que su acoso llegó a ser fastidioso y enfermizo, situación que no agrado mucho a la familia del presentador.

“Esta mujer empezó a llamarme por teléfono y dejarme mensajes eróticos, mismos que incomodaron a mi novia porque eran mensajes en donde señala que me tendría en su cama. De repente me hablaba y me decía que me estaba viendo, asistía a los programas que hacía y se enteraba de cosas que sólo pasaban en la producción, eso me empezó a dar miedo, así que le pedí que me dejara de buscar y ella me amenazó con que se iba quitar la vida, así que decidí desengancharme de ella y luego supe que en efecto sí estuvo internada en una clínica y se intentó suicidar. Ya luego me enteré que esta mujer tenía un serio problema que la hacía actuar de esta manera y decidí romper toda relación con ella”, manifestó.

Lo que más teme Ramones es que esto se salga de control, “Claro que me daría miedo, es muy feo pasar una situación así, luego en redes me pasan cosas y me da miedo”, platicó Adal.

La hija de Adal Ramones causa sensación en las redes

El comediante mexicano Adal Ramones sorprendió a todo mundo en redes sociales al revelar lo "grandecita" que está su hija Paola.

Ramones compartió en su cuenta de Instagram una foto de su ‘retoño’, en la que se nota que ya es toda una mujercita.

Adal aparece en compañía de su hija, Paola Ramones Valencia, quien lleva un ‘jumpsuit’ en tonalidades blancas con azul y gafas de sol, mientras el orgulloso padre luce con un elegante traje azul.

Junto a la imagen Adal escribió: “Mi bella princesa #lov ,#familytime”.

Paola se ha convertido en una bella adolescente, al llegar a la edad de 16 años, por el momento se encuentra estudiando en Canadá, país que vio el inicio y final de su relación con Nicolás Haza, hijo de la también actriz Ludwika Paleta y del actor Plutarco Haza, ya que los dos jóvenes se encuentran estudiando en aquella nación.

Después de haber terminado su relación con Nicolás, Paola ha encontrado de nuevo el amor y no duda en presumirlo en redes sociales, se trata de George Kendall, un guapo canadiense que parece traer muy enamorada a la hija del también conductor.

El amor que existe entre los jóvenes se puede ver claramente en sus redes, como en el post en el que aparecen a orillas del mar y que está acompañado de la leyenda: “Uno de los mejores días de mi vida, te amo”.

Los usuarios de Instagram no se cansaron de admirar la belleza de Paola: “Ya hueles a suegro”, “wow hermosos, Pao cada vez más bella”, “sí está muy hermosa tu princesa y tú, cómo los buenos vinos“, “qué grande y hermosa está tu hija”, “está hermosa tu hija, lista para modelo”.

Pero también aprovecharon para hacerle saber a Adal que extrañan su trabajo: “Viejo, extraño Otro Rollo la neta”, “¿cuándo vienes para Las Vegas Adal?, ya extrañamos tu show”, “un abrazo caleño colombiano @adalramones sos tremendo talentoso”.

