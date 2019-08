Adam Brody y su experiencia en la película Ready or Not

En la nueva película de Adam Brody "Ready or Not", en los cines el miércoles, él es parte de una familia ultra rica con un extraño ritual de matrimonio: cuando alguien se casa con la familia, esa persona debe elegir una carta para jugar un juego aleatorio en su boda noche

El truco: el juego puede ser mortal.

Si bien es una película de terror, la película también es divertida y el personaje de Brody, Daniel, se suma a esa ligereza.

“Está bastante disgustado con su familia, incluida su esposa. Y a si mismo. Y el ritual. Él socava las apuestas o la seriedad cada vez que puede tener ", dijo Brody.

Brody, cuya gran oportunidad fue en el drama de Fox "The OC" de 2003 a 2007, ha estado trabajando constantemente en los últimos años. A principios de este año, apareció en "Shazam!" Y pronto comenzará a filmar la primera temporada de la serie de antología FX "Mrs. América "y la película independiente" Kid Detective ".

Brody también habló sobre trabajar con su esposa y sus hábitos televisivos y más sobre filmar "Ready or Not" con The Associated Press. Los comentarios han sido editados para mayor claridad y duración.

AP: "Ready or Not" es una divertida película de terror. ¿Cuál era el estado de ánimo en el set?

Brody: Estábamos todos sentados en una habitación entre las configuraciones de nuestros teléfonos y hablando y conociéndonos en el medio de la noche y a todas horas del día, así que te pones un poco fuerte. Creo que muchas de las personas que se especializan en esas cosas oscuras en la pantalla son algunas de las personas más claras. Y luego continúas con algo que crees que será una comedia divertida y piensas, "¿Por qué está este tipo tan" estresado?

AP: Apareciste en el final de temporada de la serie de comedia 'Single Parents' de tu esposa Leighton Meester como su ex, y regresas para la segunda temporada. ¿Te gustó la idea de interpretar a un tipo no tan agradable en el programa?

Brody: es perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Me pongo a trabajar con ella. Puedo ser el padre de su hijo, pero también soy un idiota. Solo quiero ser un personaje. No quiero ir allí y ser como un hombre heterosexual, un tipo romántico. Quiero ser un tonto (risas).

AP: ¿Hay algún programa de TV que ustedes dos tengan que ver juntos?

Brody: Tiempo real con Bill Maher. Siempre vemos a Bill Maher juntos. Eso es difícil porque es de actualidad y pierdo interés si llegamos a otro ciclo de noticias y aún no lo hemos visto. ... Me encanta el espectáculo. Creo que es una de las conversaciones más honestas. En primer lugar, es divertido, es entretenido, pero también creo que por el aire de humor y también puedes estar malhumorado y maldecir, obtienes una verdad mayor.

AP: ¿Qué pasa con cualquier reality show como "The Bachelor"?

Brody: Hicimos algunas temporadas de The Bachelor y nos gustó. Nos divertimos con eso. Lo entiendo por un lado, y por otro lado, lo blanquean de toda la humanidad, lo cual es extraño. No digo que encuentren a las personas más interesantes, pero van en helicóptero a la cima de una montaña, estoy seguro de que se dijo algo que es divertido, ¿sabes? O alguna observación interesante. O algo sobre la historia de fondo de la vida de alguien. Realmente lo reducen. Sigue siendo un gran éxito, así que si no está roto, no lo arregles, pero creo que debes trabajar muy duro para eliminarlo de cualquiera de las personalidades que probablemente estén allí.

AP: ¿Te sientes cómodo viendo tu trabajo?

Brody: Sí, pero me parece muy deprimente si me pides que ponga mis mejores tres escenas en algo. Voy a decir: "No puedo creer que esto sea lo mejor que he hecho". Pero definitivamente puedo verme a mí mismo. ... Para mí, actuando en la pantalla tan poco a poco. Lo haces fuera de servicio, haces una línea aquí, mira aquí. Tengo mucha curiosidad sobre el producto final. Estoy en el guión. He visto otras películas del director. ¿Qué música habrá en ella? Quiero verlo Me encanta (cuando) todo se junta y ahí está el estreno, veamos y veamos qué hicimos todos juntos.

