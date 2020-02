Adam Levine abandona el escenario de Viña del Mar

El grupo Maroon 5 no habría convencido del todo con su actuación al público en el 61 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y Adam Levine, el vocalista, reaccionó furioso y abandonó el escenario, según reporte en distintos portales de noticias.

Maroon 5 no cumplió con las expectativas del público y a través de las redes sociales expresaron su enojo y ante la no agradable respuesta del público para con el grupo de rock, Adam Levine se mostró molesto.

En un video que difunde el programa local Bienvenidos se puede ver a Adam Levine enojado, insultando y abandonando el escenario nada contento.

Ciudad de mierda, imbéciles. Esto es un programa de televisión, no un concierto. No es posible”, se escucha decir al cantante.

Lo fallido del show, en parte, se habría debido a fallas técnicas y pese a eso el grupo de rock interpretó temas como Sugar, Memories, She Will Be Loved y Girls Like You, pero el público no le respondió.

Acto seguido, Maroon 5, en la última parte de su show, bajó del escenario sin depedirse de la gente.