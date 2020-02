Adam Levine, vocalista de Maroon 5, pide perdón a fans de Chile

Pese a que la energía de las miles de personas que se reunieron en el Anfiteatro de la Quinta Vergara era impresionante, el show de Maroon 5 la noche del pasado jueves dejó mucho que desear. El concierto de la banda de pop rock estadounidense dividió opiniones. Sin embargo, la actitud de Adam Levine causó gran polémica.

Tras la presentación de Maroon 5 se viralizó un video en el backstage donde lanzaba insultos a sus fans de Chile:

Esto no fue un festival, fue un show de televisión de mierda, maldita ciudad, imbéciles.

Luego de que la prensa internacional hiciera eco de las palabras del vocalista de Maroon 5, el mismo Adam Levine compartió una serie de videos en las stories de su cuenta en Instagram para pedir perdón a sus fans chilenos. "Hola, chicos, anoche tocamos en viña del mar, uno de los festivales más emocionantes y de mayor prestigio en los que puedes tocar aquí en Chile y en toda América, gracias por recibirnos, es lo primero. Número dos: tuve algunos sobresaltos tras el concierto y creo que les debo una explicación, se lo merecen".

Adam Levine culpó a los ingenieros de sonido locales, pues aseguró que toda la desesperación fue porque jamás lograron escucharse bien. "Como una banda tocamos en muchos conciertos y soy un tipo muy apasionado sobre dar lo mejor de mí, que la banda dé lo mejor de sí y hacer lo mejor para ustedes, amigos, me lo tomo muy en serio, demasiado".

Tengo que ser totalmente sincero, anoche algo no salió bien, dejé que me afectara y afectara mi participación en el escenario, lo que es poco profesional y me disculpo por ello.