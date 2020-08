Adam Sandler en la mira de DC para interpretar al Pingüino en Batman

Adam Sandler se ha consagrado como uno de los grandes actores de comedia de Hollywood, pero esto podría estar a punto de dar un giro, ya que rumores apuntan a que DC Comics lo tiene en la mira para dar vida a Pingüino, el clásico villano de Batman.

De acuerdo al portal We Got This Covered, el papel de Sandler en la aclamada película "Uncut Gems" (2019) habría sorprendido a los productores de Warner Bros. que ahora lo están considerando para un papel en el DCEU, dando vida a uno de los villanos más icónicos de Batman.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pese a que los detalles todavía no están claros, la idea es que el actor de 53 años interprete a una versión alternativa del Pingüino, distinta a la que interpreta Colin Farrell en "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson, y cuyo primer tráiler ha sido revelado recientemente.

Al parecer, el DCEU estará integrado por múltiples actores que darán vida a distintas versiones de los mismos personajes, aguardando así grandes sorpresas para los fans.

La noticia de Adam Sandler como uno de los villanos más antiguos de Batman pudiera sonar tan descabellada que bien podría darnos una gran sorpresa, ya que aunque el actor estadounidense se ha decantado por papeles de comedia a lo largo de prácticamente toda su carrera, su talento es indudable y esta podría ser la oportunidad para reafirmarlo.

Cabe decir que la noticia hasta el momento no ha sido confirmada por DC Comics, sino que se trata de rumores muy interesantes.

Por lo pronto, los fans de DC se deleitan con el nuevo tráiler de "The Batman", la versión dirigida por Matt Reeves que ha dado mucho de qué hablar con Pattinson dando vida a un joven Bruce Wayne.

"The Batman", que todavía se encuentra en rodaje, llegará a las salas de cine el 1 de octubre de 2021.

Te puede interesar:

"The Batman" con Robert Pattinson marca el futuro de Warner Bros. y DC Comics

Revelan en el FanDome 2020 los personajes de "Suicide Squad 2", de James Gunn