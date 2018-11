Alan Tacher niega que su amiga Adamari López esté embarazada

Adamari López se está recuperando en su hogar de una fuerte influenza que afectó gravemente sus pulmones y el conductor Alan Tacher, se pronunció sobre su delicado estado de salud, aunque no sabía que la presentadora ya había salido del hospital.

“No he platicado con ella, la quiero muchísimo, pero tengo muchos amigos precisamente muy cercanos a ella, he estado platicando con ellos. Se rumoraba que el embarazo, pero no, en realidad está enfermita”, comentó Alan Tacher sobre Adamari López en una entrevista para el programa De Primera Mano.

A pesar de trabajar en diferentes empresas, Alan Tacher no dudo en enviarle sus mejores deseos a Adamari López, a quien le tiene un cariño especial.

Le mandamos un abrazo siempre, somos competencia a nivel laboral pero somos hermanos a nivel personal y bueno, antes que nada es la salud y que se cuido primero antes que cualquier trabajo. No hay ningún trabajo que valga la pena más que cuidarse la salud.

Hace unos días, AlaÏa, la hija de Adamari López, le dedicó un emotivo mensaje a la también actriz, quien ese entonces todavía estaba internada, a través de un clip que compartió su padre, Toni Costa. “Que mamá se cure por favor. Para que se mejore, un juguito, una carta y un libro. Que Jesús la bendiga”, dice con ternura la primogénita de Ada.