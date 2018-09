Marco Antonio Regil revela porque terminó con Adamari López

Hace ya varios años, los presentadores de televisión Adamari López y Marco Antonio Regil vivieron un intenso romance. Sin embargo, lo que muchos desconocen es el motivo por el cual su historia de amor terminó.

Pues bien, ahora las dudas han sido despejadas por los mismos protagonistas de dicha historia de amor: Adamari López y Marco Antonio Regil. En una reciente emisión del matutino Un Nuevo Día de la cadena Telemundo (donde ambos trabajan), revelaron los motivos: ¡los celos!

Marco Antonio Regil confesó al respecto:

Yo nunca hice una escena, lo que pasa es que yo me acuerdo que te dije ‘oye, yo sé que esta es tu carrera, es obvio, sería tonto que yo pidiera que no lo hicieras, pero no puedo'.