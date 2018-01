¿Adamari López arranca el 2018 con un embarazo en puerta?

La puertorriqueña Adamari López es una de las consentidas del público latino, y es a través del programa de televisión "Un nuevo día" que conduce por la cadena Telemundo, donde la actriz ha dejado ver una faceta que tiene fascinados a sus seguidores.

Recientemente, Adamari ha sido blanco de críticas por su figura, ya que meses atrás lucía un poco "pasada de peso" , y luego de que compartiera una serie de imágenes, usuarios de internet no se detuvieron y hablaron sobre el estilo de la conductora.

Luego de varios problemas de salud, la puertorriqueña ha pasado por varios capítulos que la han puesto a prueba.

En días recientes, Adamari lució una notable pérdida de peso, situación por la que una foto desencadenó que sus seguidores sospecharan de posible un embarazo.

La pelea entre los seguidores y detractores de Adamari se avivó, pues muchos criticaron el vestido que decidió lucir y, afirmaron, no le favorecía en lo absoluto.

"Felicidades Adamari por tu embarazo", "Hace días que la veo como si estuviera embarazada otra vez vamos, haber que le trae el año nuevo a Adamari, ella no deja de ser hermosa…", escribieron algunos de sus seguidores.

Atacan cruelmente a Adamari por su apariencia...

Tal parece que Adamari López nunca tiene contentos a sus seguidores.

Foto: Instagram @adamarilopez

Y es que gracias al atuendo que decidió llevar en una de las recientes emisiones del matutino Un Nuevo Día, fue duramente criticada por los usuarios de Instagram.

Algunos de los comentarios:

“Sugerencias para que Adamari cambie de look”

“Qué gorda está”

“Ada este 2018 por favor nuevos estilos de ropa”

“Te recomiendo ponerte a dieta”

“Parece embarazada mi Adita”

“Qué horror, cada día está más perdida”

“Dios mío, ¿qué es eso?”

“¿Por qué se descuidaría Adamari?”.

Pero más allá de la crítica hacia la conductora, fue la crítica hacia el vestido en sí.

“Ese vestido está fatal”, “el vestido no la ayuda y el peinado tampoco”, “qué vestido tan espantoso”, “Adamari ya el cuerpo no le aguanta más esteroides”.

La presentadora de televisión en diversas ocasiones ha sido señalada a través de las redes sociales por su peso y por los atuendos que usa en el programa de televisión de Telemundo.

Hace unos meses, lejos de molestarse, la copresentadora del matutino Un Nuevo Día aseguró sentirse ‘tranquila y feliz’, ya que se encuentra en una etapa de su vida en la que no le molesta lo que la gente opine de ella pues tiene claro que su valor como mujer no depende de si está gorda o flaca.

“A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma”.

La también actriz reconoció que ‘por supuesto’ le gustaría estar más delgada: “pero no es algo que me acompleje ni me saque de mis casillas”.

“Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca".

"Y yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome tal cual soy porque soy feliz conmigo misma”.

Eugenio Derbez, a punto del llanto por un gran motivo...

Eugenio Derbez no podía estar ausente en este día de las redes sociales para desear a su público puros buenos deseos con motivo del año nuevo. El actor y comediante mexicano se manifiesta en Facebook triste, y con voz rota a punto del llanto, expresa lo que quiere ver realizado durante 2018:

"Quiero que por fin el Cruz Azul sea campeón, por favor, y que Carmen encuentre a su cadenita, y también que el medio ambiente encuentre a su otra mitad...Que Jaime Mausan pueda darnos realmente muestras de vida en el más allá."

Algunos de los comentarios que el público le expresa son estos:

Eugenio Derbez ofrece adelanto de "Overboard".

El actor mexicano Eugenio Derbez presentó a mediados de diciembre el primer adelanto de "Overboard", una comedia que, según dijo en declaraciones a Efe, tiene "lecciones de vida" y toca el corazón.

"'Overboard' es una película muy linda llena de lecciones de vida y pueden esperar derramar una que otra lagrimita como lo hicieron con 'Instructions Not Included' (2013). Me gusta hacer películas que diviertan pero también que te toquen el corazón", afirmó el intérprete al desvelar el primer tráiler (el clip se puede ver aquí:

Anna Faris coprotagoniza con Derbez este filme romántico y de enredos que es una nueva versión de la película "Overboard", que en 1987 encabezaron Kurt Russell y Goldie Hawn.

Derbez da vida a Leonardo, un "playboy" egoísta y caprichoso que pertenece a la familia más rica de México, mientras que Faris interpreta a Kate, una madre soltera y trabajadora que ha sido contratada para limpiar el yate del millonario.

Tras despedir a Kate de manera injusta, Leonardo se cae al mar y se despierta con amnesia, una circunstancia que Kate aprovechará para vengarse convenciéndole de que es su esposo y poniéndole a trabajar por primera vez en su vida.

"De la noche a la mañana, Leo pasa de vivir una vida de lujos en un yate a ser un hombre pobre con una esposa, dos trabajos y tres hijas adorables que mantener", indicó Derbez, quien también subrayó que en este "remake" se han invertido las funciones: él se hace cargo del rol de Goldie Hawn mientras que Faris se ocupa del papel que hacía Kurt Russell.

El actor, que también es productor de "Overboard", destacó que no sólo hay grandes actrices estadounidenses en el elenco, como Anna Faris o Eva Longoria, sino que también pudo atraer a muchos artistas mexicanos como Omar Chaparro, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Fernando Luján o Adrián Uribe.

"Es un orgullo ver una película 'hollywoodiense' con un reparto tan latino y ver que los actores latinos ya estamos pudiendo entrar al mercado estadounidense", apuntó.

http://www.youtube.com/watch?v=OLAJ0ooorDU

Con una filmografía que incluye cintas como "How to Be a Latin Lover" (2017), Derbez hizo historia en 2013 con "Instructions Not Included", la película en español de mayor éxito en la historia de EU tras recaudar más de 44 millones de dólares.

"Overboard", una película de los estudios Pantelion Films y MGM Pictures que dirigió Rob Greenberg, se estrenará en Estados Unidos el próximo 20 de abril.

