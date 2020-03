Adamari López comparte logros de el reto de Ada con Oprah Winfrey

Adamari López estuvo en un evento de "WW, Weight Watchers", programa del que es la embajadora hispana, dicho evento estuvo conducido por Oprah Winfrey como parte de "Presents: Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus".

Durante una charla que tuvieron, Adamari López expresó en referencia al reto que lleva a cabo para perder peso, "está siendo un viaje maravilloso, llevo ya más de mes y medio, me estoy cuidando mucho y estoy contando mis puntos".

Así mismo Adamari López le dijo a Oprah Winfrey que desea pasar tiempo de calidad con ella y sobre todo, ser un buen ejemplo para su hija Alaïa, "a través de mi ejemplo, de este viaje, quiero enseñarla que ella puede hacer lo que se proponga en la vida".

Anteriormente la conductora de televisión contó a través de sus redes sociales, cómo se sentía con los kilos que ha perdido, "sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor, he bajado en un mes 5 libras, yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé 5 o 6 libras diría yo (2.7 kilos aproximadamente)".

He ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido.