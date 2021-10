Adamari López con su nuevo cuerpo se disfraza de Jennifer López a lo grande

No cabe duda que los famosos esperaban con ansias la llegada de Halloween en especial Adamari López de 50 años de edad quien se disfrazó de Jennifer López pues usó un vestuario muy parecido al que usó la cantante en el pasado Super Bowl, donde apareció con un atuendo bañado en cristales.

Fue por medio de un video donde Adamari López desfiló en el programa estadounidense donde lleva varios años trabajando, además la guapa mujer está muy feliz de tener un cuerpo mucho más fitness y saludable con el que llama la atención de todos por lo bien que se ve cada día.

Hasta el momento la publicación de la conductora puertorriqueña alcanzó más de diez mil likes al momento de la redacción y los comentarios cada vez más siguen en aumento, ya que a muchos les ha gustado la nueva transformación de la famosa, quien según sus fans le vino en su mejor momento la soltería.

"Jlo invertida el por delante y el abdomen plano por detrás", "Esta bella pero la verdad no me gusta los disfraces ósea las caracterizaciones de todos, esperaba algo mejor", "Bella mi adamarys muchas bendiciones y lenguas y ojos malos no te alcancé", escriben los fans.

Adamari López bellísima como JLo/Instagram

Otra de las cosas por las que está famosa ha sido muy querida se debe a los looks con los que aparece cada vez en el reality show, Así se Baila, donde ella es la juez del proyecto que ha gustado al público en especial por verla a ella tan rozagante.

Para quienes no lo saben la también actriz tiene una tabla de visualización donde comparte todo lo que ha realizado y lo que le queda por hacer en ella recalcó lo mucho que le ha cambiado la vida su nuevo estilo de vida, además de hablar de más proyectos en el mundo del espectáculo.

Hace tiempo había buscado esa manera de estar más saludable de buscar un estilo de vida de que fuera en esa idea de sentirme mejor y también de verme mejor dijo la famosa en un video lanzado en su cuenta de Instagram hace poco.

