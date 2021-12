Adamari López con vestido dorado y pedrería es la elegancia máxima en redes

Adamari López de 50 años de edad se lució en la gala de Así se Baila, esto después de aparecer con un vestido dorado e incrustaciones de piedra con el cual parecía una verdadera diosa, y es que en todo el reality show la guapa mujer se lució totalmente con cada uno de sus diseños.

En su cuenta de Instagram Adamari López compartió como se miraba antes de arreglarse, pues también se ha convertido en una verdadera fanática de Tik Tok alcanzando resultados sorprendentes, ya que la sigue más gente desde que ingresó a dicha plataforma hace un tiempo.

En cuanto al peinado de la conductora puertorriqueña lució unas ondas con su cabello el cual luce cada vez más largo, algo que le ha fascinado a sus seguidores, pues está explotando al máximo su imagen gracias a su nueva vida fitness que se carga, pero eso no es todo pues su maquillaje también se mira extravagante.

"Que increíble verte tan cambiada, creo todas pasamos por una etapa en la que nos descuidamos pero eres una fuente inspiración...", "Adamary me encantó él vestido en la final muy guapa", "Yo me pregunto porque ella se descuidado tanto cuando vivía con su esposo, y no se puso así, antes, de que el la abandonara", le escriben a la guapa presentadora.

Otra de las cosas por las que Adamari López es muy elogiada por sus seguidores, ha sido por tener un carácter fuerte es decir no se dobla ante situaciones personales como su separación con el padre de su hija Toni Costa, pues aunque muchos pensaron que los famosos terminarían casados no fue así, ya que tomaron caminos diferentes.

Es la sensación en redes

Adamari López se ha convertido en la sensación de las redes sociales gracias a su nuevo cambio de look y es que ahora la artista se la pasa experimentando cambios de look, además de enseñarle a sus seguidores que si se puede cambiar si uno se lo propone, pues aunque ella batalló bastante se siente muy feliz por los resultados que ahora están en boca de todos, a pesar de haberse tardado lo logró.

