Adamari López copia estilo de vestidos de Maribel Guardia y se ve exquisita

México. La conductora de televisión Adamari López sigue impactando en el programa de Telemundo Hoy Día, donde diariamente aparece mostrando que ha bajado de peso y además se ve tan linda como siempre.

En esta ocasión, López luce exquisita con un atuendo amarillo y hasta parecería que está copíando el estilo de vestir de otra gran belleza de la televisión: Maribel Guardia.

Adamari ha bajado de peso y sus seguidores en Hoy Día e Instagram siempre están al pendiente de ver cómo aparece vestida, puesto que admiran en ella la fuerza de voluntad que ha tenido para bajar de peso y verse mejor.

Pero las críticas no pueden evitarse y Adamari no escapa a ellas. Si bien hay personas que la "chulean", otras en cambio opinan que no le queda portar vestidos con los que "enseña un poco de más".

Leer más: Melanie defiende a su papá Arturo Carmona de los supuestos besos inapropiados que le da

Foto de Instagram

La mañana #hoyDia es amarilla (Amar-Y-Ya)”, así es como Adamari tituló la publicación en la que aparece vestida con un atuendo amarillo y enseña un escote atractivo.

No hay necesidad de mostrar tanto”, “De lo bonito a lo vulgar, qué triste”, “Ya cayó en la vulgaridad. Fea foto”, le expresan personas por medio de sus comentarios.

Pero hay otros usuarios que la felicitan por lo bien que luce y le piden que siga así, proyectándose como le encanta y no haga caso de los malos comentarios.

Hermosa, espectacular. La que dice en los comentarios que te ves vulgar, simple, odian su cuerpo y no tienen qué mostrar”, “Muy linda, olvídate de esos comentarios de envidia”, le señalan otros.

Foto de Instagram

Adamari se ha dedicado en los últimos años a trabajar como conductora en la televisión y no olvidemos que también es actriz. Algunas de las telenovelas mexicanas en que ha participado son Amigas y rivales, Sin ti, Camila y Mujer de madera.

La última en la que intervino fue La fan, durante 2017, al lado de Angélica Vale, y desde entonces se mantiene enfocada exclusivamente a la conducción en televisión.

Adamari recientemente celebró por sus 50 años de edad y compartió en Hoy Día que ha vivido al máximo, tiene una vida llena de muchas satisfacciones, aunque también de momentos tristes y dolorosos, pero de ellos ha aprendido se siente orgullosa de sus logros personales y profesionales.

Leer más: "Háblenos como Shrek", le pidieron a Alfonso Obregón al llegar al hospital, tras sufrir infarto

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS