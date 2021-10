Adamari López de cara lavada presume su rostro rozagante

Adamari López de 50 años de edad vuelve a dejar al público con el ojo cuadrado esto después de aparecer en un video sin un rastro de maquillaje mostrando una cara natural.

En el video se puede ver a la conductora puertorriqueña luciendo un rostro al natural sin rastros de arruga e imperfección, para después aparecer toda maquillada.

3,2,1... Los espero en #Asisebaila por @telemundo Qué bueno sería que el proceso de maquillarme y peinarme fuera así de rápido, escribe en el video la famosa.

Como muchos ya lo saben Adamari López es la juez del programa Así se Baila es por eso que la vemos con unos looks extraordinarios y una belleza única.

Mientras tanto los fans de la famosa de inmediato le dijeron que se miraba muy bien, por lo cual le llovieron piropos, pero aún más que anda de soltera.

"La cara lavada sin maquillaje te hace ver más fresca!, "Como cambia la actitud con una buena alimentación y ejercicio excelente actitud", "Me encanta el look an natural y también el glamour",le escriben a la presentadora.

Cabe mencionar que desde hace tiempo Adamari López decidió cambiar su estilo de vida por uno más saludable y estos han sido los resultados.

