Adamari López en vestido dorado de dos vistas muy glamorosa y empoderada

Adamari López de 50 años de edad vuelve a causar euforia con uno de sus outfits en la competencia Así se Baila y es que se dejó ver con un vestido de dos vistas totalmente dorado con el cual de nueva cuenta resaltó su figura de diosa.

Fue un vestido dorado tipo mezclilla con el que la juez puertorriqueña robó miradas totales en Instagram, además de una base de maquillaje muy sencilla con el cual sus ojos resaltaron ante los reflectores del foro de televisión.

Para quienes no lo saben desde hace unos meses Adamari López ha estado dando fuertes cátedras de moda, pues ahora que es una mujer fitness se pone de todo desde jumpers hasta mini vestidos los cuales se le miran muy bien en su cuerpo acinturado.

Además a Adamari López se le nota lo feliz que esta con su nuevo estilo de vida, ya que sus fans le echan porras todos los días en sus redes sociales que va por buen camino y que no quite el dedo del renglón.

"Ya quisieran muchas llegar a los 50 y verse así", "Definitivamente, debiste divorciarte hace años estas super linda..", "Estás regiaaaaa! Te miro y me dan más ganas de separarme", "Me urge un divorcio... ojalá mi esposo no vea esto", le escriben los fans a la guapa mujer.

Otra de las cosas por las que esta mujer es fuente de inspiración para muchos usuarios es por como le ganó la batalla al cáncer, pero eso no es todo, pues ya había enfrentado un divorcio, por lo que ha sido una guerrera de vida en todos los aspectos, además el apoyo de sus amigos del medio del espectáculo y sus seguidores han sido un plus para ella

Por si fuera poco Adamari López se ha convertido en una mujer empoderada es decir ha sabido enfrentar todos los retos que le ha puesto la vida como una verdadera guerrera, pero ella en algunas ocasiones ha dicho que ser madre es la fuente de energía para enfrentarse a cualquier cosa, por lo que seguiremos viendo más de esta famosa por mucho tiempo.

