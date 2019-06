Adamari López enseña cicatrices del cáncer que padeció

La actriz puertorriqueña Adamari López, quien es conductora en el programa de televisión "Un nuevo día", de Telemundo, enseña las cicatrices del cáncer que padeció hace años y del que afortunadamente salió victoriosa.

Adamari López muestra en Instagram una impactante imagen en la que se ven las cicatrices que le dejaron el cáncer de mama que tuvo que enfrentar cuando tenía 33 años de vida. Hoy en día está totalmente curada.

En Instagram, la actriz de telenovelas como "Amigas y rivales", producción de Emilio Larrosa para Televisa, cuenta cómo se enteró que padecía cáncer:

Un 16 de febrero sentí que me picaba uno de mis senos y me empecé a rascar con la yema de los dedos y sentí que tenía una bolita que nunca antes me había tocado en el pecho."

En su familia no se tenían antecedentes de que alguien hubiese padecido o muerto de cáncer. Se alarmó, pero inmediatamente acudió al doctor.

Fue duro, no era la noticia que me esperaba. Yo entendía que yo tenía 33 años, que estaba joven, que esa no era una enfermedad que me afectaría. En mi casa no había un historial de cáncer”, recordó hace tiempo Adamari.