Adamari López entre lágrimas habla de su separación de Toni Costa: "he aprendido a amarme" (VIDEO)

La conductora de televisión puertorriqueña Adamari López dio lo que serían sus últimas declaraciones, con respecto a su separación del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, padre de su adorable hija Alaïa. Dichas declaraciones las hizo en el show de televisión del cual forma parte, "Hoy día" de la cadena hispana Telemundo.

Es un tema difícil de conversar, por el respeto que le tengo a Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, quiero que ustedes que son mi familia, sepan que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado.

Adamari López manifestó haber encontrado la importancia de poner en primer lugar ante todas las cosas, el bienestar de su familia. "Ha sido un tiempo ya, pues viviendo este estilo de vida saludable en donde he aprendido a quererme, amarme, respetarme, a valorarme y a ser una prioridad".

La también actriz de 50 años de edad y ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi, no pudo evitar llorar al hablar de este tema tan doloroso. Asimismo pidió a sus compañeros y colegas de los medios de comunicación, no pedirle más declaraciones sobre su separación.

Asimismo Adamari López le envió este mensaje a todas las mujeres que están pasando por una situación similar: "con valentía, mucha fe y de la mano de Dios, uno puede lograr lo que uno se proponga en la vida".

Ante su separación buscó ayuda profesional, señalando que no es la primera vez que lo hace, "hemos estado buscando esa ayuda como herramienta para precisamente tomar esta determinación y en este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separados".

Por su parte Toni Costa compartió un comunicado en sus redes sociales, expresando lo siguiente sobre su separación de Adamari López: "han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales, la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que mas deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad".