Adamari López luce bella de nuevo en bikini ante críticas

Una fotografía donde lucía feliz, enamorada y radiante al lado del hombre de su vida, le valió crueles críticas a Adamari López.

¿La razón?, lucir un traje de baño.

La presentadora y actriz puertorriqueña recibió fuertes señalamientos por personas detrás de un usuario de una red social, porque según ellos, Adamari no debía usar traje de baño con el cuerpo que tenía.

En entrevista con el programa de la cadena Telemundo, Suelta la Sopa, comentó:

"A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma".

Así mismo manifestó:

"Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca. Y yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome tal cual soy porque soy feliz conmigo misma".

Y cumplió su palabra, porque recientemente volvió a mostrarse en traje de baño.

Fue el padre de su hija y futuro esposo, Toni Costa, quien publicó un video a través de Youtube para mostrar un resumen de las divertidas vacaciones familiares que tuvieron junto su pequeña hija Alaïa.

"Creo que cuando la gente critica, ellos se critican a sí mismos" , le dijo Adamari a TODAY en un correo electrónico.

"No lo tomo como algo personal. Más bien, esos individuos que critican tan brutalmente tienen un vacío en sus vidas, lo cual reflejan al tratar de destruir o denigrar a otros, cuando en realidad es un reflejo de lo que ellos tienen en su corazón. Lo que algunos no entenderán es que yo estoy feliz con mi vida y las cosas que he logrado como mujer, como profesional y ahora como madre".

"Después de enfrentar al cáncer, he vivido varios cambios físicos", expresó.

"Mi cuerpo ha cambiado. Pasé de ser delgada (talla 0-2) a talla 6, y mi peso ha subido y bajado desde entonces. Durante mi embarazo, gané más peso y no me he comprometido a perderlo aún. Estoy consiente de que me gustaría perder peso por mi salud, pero no para satisfacer a la gente que piensa que debería perder peso. No dejaré de mostrar quien soy, y seguiré viviendo mi vida felizmente en cada etapa".