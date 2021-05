Adamari López prefiere su estilo de vida fitness que a Toni Costa

Adamari López de 50 años de edad acaba de romper el silencio sobre su separación con el español Toni Costa y es que lanzó un video donde explica las razones de su separación.

De acuerdo con la conductora puertorriqueña de Hoy Día, ella prefiere darse un tiempo con Toni Costa de 37 para enfocarse en su vida fitness.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza... como bien saben llegó un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida, dijo Adamari López.

Leer más: ¿Luis Miguel rechazó cantar en la boda de Saúl El Canelo Álvarez? al parecer no le llegó al precio

Para quienes no lo saben Adamari López luchó contra su peso en muchas ocasiones, pero nunca descartó a cumplir su meta.

Ahora la vemos mucho más entregada en todos los aspectos, como conductora, como madre y ahora en el mundo fitness.

Recordemos que Toni Costa ya lanzó un comunicado donde afirma al igual que Adamari López que se separa de la madre de su hija.

Leer más: Adamari López y Toni Costa se separan tras diez años de relación

Cabe mencionar que la pareja se conoció en una competencia de baile donde ambos eran pareja comenzando una historia de amor que duró diez años.