Adamari López revela por qué fue vetada en Televisa

México. Revelan la razón por la que Adamari López fue vetada en Televisa. La actriz actualmente se ha consolidado ya como una gran conductora a través de su participación en el programa Un Nuevo Día, en Telemundo, pero años atrás actuó en varias telenovelas de Televisa.

Locura de amor, Mujer de madera y Alma de hierro fueron algunas de las telenovelas en las que Adamari López participó en Televisa, y recientemente recordó cómo ocurrió el coflicto en el que se vio envuelta y que le valió ser vetada en dicha empresa.

A Adamari la vetaron repentinamente en Televisa en 1997 cuando iba a participar en la telenovela Pueblo chico, infierno grande, telenovela protagonizada por Verónica Castro y Juan Soler, y ella interpretaba el personaje de Castro en su etapa joven, pero "la quitaron" cuando se dieron cuenta en Televisa de que aparecía en otra telenovela que había hecho en Puerto Rico y se transmitía en Televisión Azteca.

Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula. Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, confesó.