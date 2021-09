Adamari López se lleva a las mujeres de 30 con conjunto azul eléctrico juvenil

Quien se lució por completo en la gala de Así se baila fue Adamari López de 50 años de edad, pues usó un look fresco demasiado espectacular con el cual parecía una mujer de 30.

El vestuario de la presentadora puertorriqueña fue un conjunto eléctrico en color azul rey con el cual su piel bronceada brilló de lo mejor, en cuanto a su cabellera eligió un cabello ondulado.

Las zapatillas de Adamari López también eran de color azul y dejó en claro una vez más que sabe muy bien como vestirse, pues siempre le han dicho que se viste de lujo.

"Ella es muy bonita no necesita tanto maquillaje", "Que mujer más hermosa y joven!", "No cabe duda que la mejor época de la mujer es: la Divorciada!! Te ves hermosa!!", le escriben a la famosa.

Adamari López muy guapa con este vestido azul/Instagram

Y es que para muchos la separación de Toni Costa le ha servido de maravilla a la conductora quien cada vez se ve mejor en las fotos que sube a redes sociales.

Algo que notaron los fans de Adamari López con este look es que todo está perfecto, pero le recomendaron no maquillarse tanto pues aseguran que su bello rostro no necesita de tanto.

Cabe mencionar que desde hace meses Adamari López se enfocó en el mundo fitness y le ha ido de maravilla, pues cada vez más está bajando de peso.

