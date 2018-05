Adamari López recibe bella sopresa por el día de las madres

Adamari López no se lo esperaba y su reacción es la mejor prueba. En el programa "Un nuevo día", le prepararon un bella sorpresa por Día de las madres.

A la boricua Adamari López se le salieron varias cuando vio el regalo de madres de su esposo Toni Costa junto a la hija de ambos, Alaïa.

Toni Costa se convirtió en John Travolta y, Alaïa, en Olivia Newton-John, en sus respectivos papeles en la famosa película “Grease”.

El español convirtió a su hija en su pareja de baile para la coreografía de la canción “You’re the one that I Want”.

Cabe resaltar que "Grease" es la cinta es una de las preferidas de Adamari López.