Adamari López: su genial reacción por dueto con Luis Fonsi

La hermosa actriz y presentadora de televisión, Adamari López reaccionó a su participación en el dueto que grabó, por medio de una app, con su ex esposo, el cantante boricua Luis Fonsi.

Durante el programa matutino Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, uno de sus compañeros le dijo que se le veían los ojitos brillosos en el vídeo.

“¿Cómo no me van a brillar los ojitos? con un cantante tan carismático y tan impresionante como Luis Fonsi”, le respondió Adamari López.

Ante el gran revuelo que ha causado el video musical donde ambos salen cantando Échame la culpa, Adamari no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su ex esposo:

“¿Y no me van a mandar un disco de oro o una cosa de esas? Fonsi, móchate con algo que no me han mandado nada”, comentó riéndose Adamari.