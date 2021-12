Adamari López tachada de soberbia y haber perdido la humildad

Tal parece que a muchos internautas no les gusta del todo el cambio de Adamari López de 50 años de edad, pues ha sido tachado de engreída desde que bajó de peso y es que los videos que ha realizado en Tik Tok no han sido del agrado de muchos pues aseguran que se le subió.

En el más reciente video de la conductora puertorriqueña, dejó en claro que no es una mujer creída y si la ven de esa manera, es porque así lo quieren ver los haters quienes están cansados de la actitud que ahora se carga la famosa quien hoy en día tiene un cuerpo espectacular.

Tras lanzar el video el cual alcanzó más de cien mil likes los comentarios no se hicieron esperar donde algunos sí apoyaron a la conductora de televisión, mientras que otros se rehusaron pues no están de acuerdo con ciertos modos de la estrella quien sigue robando miradas por el físico que se carga.

"No te ves nada natural!", "No dejes que se te suba el ego Ada humildad mami", "Es cierto de un tiempo acá está muy presumido dejo de ser la mujer humilde que era, incluso cuando llego Alicia al programa a ella no le gustó porque Alicia la opacó y es más en certamen de Miss Universo no la tomaron ni en cuenta", escriben los internautas.

Para quienes no lo saben Adamari López desde hace tiempo bajó de peso y ha compartido fotos donde se le ve con un físico de envidia, además los outfits que ahora se carga le han favorecido bastante, por si fuera poco ahora se le ve mucho más segura en todos los aspectos.

Además, desde hace un tiempo la guapa mujer está soltera, pues como muchos ya lo saben terminó su romance con Toni Costa, padre de su hija, pero eso no le ha impedido llevar buena relación con él pues en algunas publicaciones se les ha visto juntos dejando en claro que todavía hay una cordialidad.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre si Adamari López en realidad se hizo el balón gástrico o no, pues Olga Tañón mencionó que sí.

Leer más: Mía Rubín es amante del pilates para cuidar su salud y poner el ejemplo en jóvenes