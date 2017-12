Adamari López y el regalo que casi la hace llorar

Adamari López, actriz de telenovelas como "Mujer de madera" y conductora del programa de televisión "Un nuevo día", que se transmite por Telemundo, estuvo a punto de soltar en llanto tras recibir un regalo sorpresa que le mandó Toni, su pareja.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, la presentadora tuvo que contenerse las lágrimas por la emoción.

Y es que según dijo, se trataba de un obsequio que venía queriendo desde hace tiempo.

Toni fue el encargado de anunciarle a la puertorriqueña que Santa también le había dejado un regalo a ella, a lo que rápidamente salió para abrirlo y su emoción fue tan grande, que se quedó sin palabras por unos segundos, a tal punto de casi llorar.

Adamari desde hace mucho tiempo deseaba una cartera de una firma en especial que parece coleccionar y sorpresivamente, ese fue su regalo.

“Mi amor, qué linda”, fueron las palabras de la artista ante su asombro por el regalo. A lo que su pareja decidió contestarle: “No, a mí no me digas nada. Díselo a Santa”. López continuó expresando: “Gracias Santa”, mientras sonreía asombrada al apreciar su regalo.

Alaïa fue la más consentida por Santa, ya que recibió muchos regalos, hasta un automóvil deportivo rojo, que la pequeña conducía como toda una pilota mientras era custodiada por su padre, que corría tras ella en su pequeño automóvil.

Toni Costa también recibió un regalo por parte de Santa, se trató de un palo de golf para que el bailarín disfrute de uno de sus pasatiempos favoritos, el cual ha dejado ver en más de una ocasión a través de las redes sociales.

Los comentarios y las críticas no se hicieron esperar: “Qué miserable vida tener que enseñar regalos en el día del nacimiento de Jesús. ¿A quién le importa”, escribió un usuario en YouTube.

“Miserable es criticar cuándo nadie te obligó a ver un video que sabías de que trataba, necia”, respondió otro usuario.

Tampoco faltó quien sacara a relucir al ex de Adamari: “Qué manía de esa dizque artistucha y familia de estar enseñando todo públicamente, me caen gordos, enfadan, ay sí presumiendo esa bolsa refea, ¿guapo? ¿Cuál? Guapo Luis Fonsi y él sí es artista y no presumido”.

Mientras que alguien más opinó: “La bolsa seguramente carisísima y está horrible, parece para ir al mercado”.

El video lo puedes ver aquí:

http://youtu.be/dWoEvopgRc8

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuánto gana Mariah Carey cada año, por su tema navideño?

El éxito musical de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, por primera vez desde su lanzamiento, hace 23 años, ha entrado en el Top 10 de Billboard Hot 100. Ocupa el noveno lugar.

All I Want for Christmas Is You, fue el sencillo principal del álbum navideños de Mimi, Merry Christmas.

Mariah Carey, que también participó como productora junto a Walter Afanasieff, escribió la letra de la canción en tan solo 15 minutos, en la que declara su interés en pasar las fiestas navideñas acompañada del amor de su vida, en vez de los regalos o los adornos navideños.

Mariah Carey ha interpretado el tema en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera.

Merry Christmas!!! Thank you Santa and the reindeer for stopping by! See you next year! ✨������❤️�� pic.twitter.com/8de5vjfmVo — Mariah Carey (@MariahCarey) 25 de diciembre de 2017

La primera vez que lo cantó en vivo fue en Japón durante su gira Daydream World Tour (1996).

El éxito de Mariah Carey es, por lo tanto, el primer Hot 100 top 10 con la palabra "Navidad" en su título.

Y repetimos, aunque fue lanzada hace 23 años (en noviembre de 1994) la canción sigue siendo un clásico en cada Navidad, y Mariah ha hecho una fortuna gracias a las regalías.

De acuerdo con el Daily Mail, All I Want For Christmas Is You hace ganar a Mariah 376 mil libras anuales, es decir casi 10 millones de pesos al año.

En servicios de streaming como Spotify, la canción se coloca cada diciembre como una de las más escuchadas.

En 2015, por ejemplo, fue el tema navideño más reproducido en esa plataforma.