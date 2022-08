Adamari López y las fotos en traje de baño que le están dando vuelta a la internet super sexys

Adamari López de 51 años de edad, tiene paralizadas las redes sociales por una poderosa razón, esto se debe a que la guapa mujer ha estado compartiendo unas fotos en traje de baño donde se le ve tremendo cuerpazo dejando en claro que el tiempo le está sentando de maravilla.

Y es que desde hace meses hemos visto a una Adamari López mucho más fitness con un cuerpazo de envidia total, aunque ella ha negado haberse hecho la manga gástrica sus fans no le creen, pero en efecto ha sabido causar revuelo con estas fotos donde ha enamorado a todos por lo atrevida que se ve.

"Mi gente bonita, estas fotos me encantaron y sé que a ustedes también, por eso quiero que me ayuden a elegir mi nueva foto de perfil, ¿cuál les gusta?", escribe la conductora puertorriqueña en las fotos donde no ha dejado nada a la imaginación y que además han cautivado por lo joven que se ve cada día más.

"Una vez más mi reina mi gracias por no solo darme la oportunidad de ponerte más Bella !! Pero por tenerme presente en tus eventos más importantes ! Love you !!! Vamos por más @adamarilopez", "No es lo mismo ser una dura y estar dura. Y tú las dos mi Ada", "Mucha gente la critica en vez de tomar ejemplo de lo que hace una mujer que ha sido varias veces golpeada por la vida", escriben las redes.

Otra de las cosas por los que esta famosa es muy querida por el público se debe a que ha logrado salir adelante ante todos los golpes que le ha dado la vida, pues ahora vemos a una mujer fuerte empoderada que ha logrado salir adelante a su manera, incluso muchos le han dicho que su separación con Toni Costa padre de su hijo, también le favoreció demasiado.

Cabe mencionar que en Estados Unidos la también actriz ha logrado el éxito total que muy pocos famosos han podido lograr, pero no es el caso de ella que sigue triunfando.