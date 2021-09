Adamari López y sus mejores peinados en los máximos eventos de gala

Adamari López de 50 años de edad es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica y es que su rostro es de los más lindos del medio de la farándula, pero ella los resalta de diversas maneras.

Y es que cuando acude a un evento importante la conductora puertorriqueña de inmediato elige un peinado para ser la sensación del momento, es por eso que te mostraremos algunos de ellos.

Peinados totalmente recogidos y altos son uno de los preferidos para la conductora, pues además de verse alta, logra que las facciones de su rostro resalten.

El cabello ondulado es uno de los clásicos de Adamari López, quien elige este look para cualquier prenda ya sea vestido corto o largo es uno de los peinados típicos de la artista.

Adamari López de lo más radiante con estos peinados/Instagram

Por si fuera poco los accesorios como aretes y collares hacen que la famosa se vea mucho más deslumbrante, incluso ha logrado generar tendencia entre sus fans.

El crepe también es uno de los favoritos de la también actriz pues le encanta esa luminosidad que se le da con este peinado con el cual el cabello se ve fresco y sedoso.

"Simplemente hermosa mujer segura por si misma bella", "Luces Bella, eres un gran ser humano, simplemente maravillosa", "Está mujer me hace que no parpadee @adamarilopez talento nato te ha dado papá Dios", escriben los fans a los looks de la presentadora.

Leer más: Maluma de ser ignorado años atrás en el Met Gala se lleva la noche junto a Donatella Versace