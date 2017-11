Adame y las palabras con que se refiere a su exesposa

Alfredo Adame, quien ya se encuentra separado de Mary Paz Banquells, fue entrevistado por "Ventaneando" y, al referirse a ella y lo que significó en su vida, dijo:

Adame señala que está en busca del amor, y desea encontrar a una mujer que lo quiera. Esto pide en ella:

Tiempo atrás.

Alfredo y Mary Paz comenzaron a tener problemas de pareja desde hace unos cuatro años aproximadamente, cuando él descubrió que ella usaba dinero de él para ayudar a Rocío Banquells (hermana de Mary Paz), y sin haberle pedido su consentimiento.

Esos y otros problemas salieron a la luz, por lo que se rompió toda relación de pareja entre Alfredo y Mary Paz.

Alfredo Adame se dedicó a humillar públicamente a Mary Paz, quien también es actriz, y reveló que entre él y ella se acabó de inmediato convivencia alguna, incluso su vida sexual.



Alfredo Adame responde si hoy en día mantiene comunicación con su ex esposa #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/HO5Svi103a — Ventaneando Oficial (@Ventaneando13) 28 de noviembre de 2017

“Mi mujer y yo seguimos viviendo en la misma casa, pero hace más de dos años que no la toco. Cuando alguien se me sale, se me sale, y la verdad ya no siento amor por ella. Sexualmente no hay nada, no se me antoja, aunque dormimos juntos en la misma cama”, declaró el actor a mediados de 2015.