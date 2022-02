Adan Canto sigue ampliando su carrera en Estados Unidos; participa en 'The cleaning lady'

Sinaloa, México. El actor mexicano Adan Canto, quien ha participado en series como Designated survivor o Narcos, y en películas como X-men: Days of future past, considera que “es muy bueno, es tremendo”, que cada vez sean más los mexicanos que consiguen papeles protagónicos en las series o el cine de Estados Unidos.

“Creo que en estos tiempos en los que estamos, con la apertura de plataformas de streaming, se están abriendo más oportunidades a explorar culturas, historias internacionales y apegadas a la realidad, y es algo que a mí en particular me apasiona bastante. Hay muchas oportunidades hoy en día y hay mucha hambre para contenido y contenido bueno también. Lo que siempre digo es que es muy bueno esto de las plataformas de streaming mientras no perdamos el enfoque de la calidad”, dice Canto, a quien ahora podemos ver en uno de los personajes principales de la serie The cleaning lady, versión internacional de La chica que limpia y ha llegado hoy a HBO Max para toda Latinoamérica.

Personaje con capas

The cleaning lady sigue a Thony de la Rosa, una doctora camboyana que llega a los Estados Unidos para obtener un tratamiento médico con el cual pueda salvar a su hijo enfermo, por lo que utilizará su astucia e inteligencia para forjarse un camino en el inframundo del crimen.

En dicha historia, Adan Canto da vida a Armann Morales, un mafioso asociado con un poderoso cartel criminal que opera en Las Vegas. Él acepta proteger a Thony y ayudar a su hijo a cambio de sus servicios como limpiadora.

'The cleaning lady', serie en la que participa Adan Canto, estrena un nuevo episodio cada jueves en HBO MAX Latinoamérica.

Aunque da vida a un mafioso, el actor señala que el personaje tiene muchas capas. “Es un mafioso de muy buen corazón, eso fue lo que a mi parecer le dio vida al personaje. No nada más es ser mafioso por ser mafioso, sino que viene de una familia de cultura mexicana, de buenos valores, de buenos principios, y básicamente tuvo que encontrarse en una situación en la vida donde tuvo que tomar una decisión para salvar la vida de su padre [...] mi personaje se encuentra en la situación donde tiene que pagar ese favor y se compromete a hacerlo, y por eso termina siendo una mano derecha de este mafioso”.

El nacido en Coahuila y que creció en Texas dice que uno de los valores de The cleaning lady es el enfoque, por parte de las creadoras, de darle vida real a los personajes. “No nada más crear una serie para entretener, sino también enfocar en historias y situaciones reales, que fueron recogiendo a lo largo de su jornada como escritoras".

"Me entrevistaron a mí para entender un poquito más de esa cultura mexico-americana, entrevistaron también a otras personas que viven en Los Ángeles, que migraron desde México o de Latinoamérica, y hay muchas referencias importantes de situaciones que nosotros no conocemos o quizá conversaciones que no sean muy agradables, pero cuando las integras a este tipo de historias con acción y entretenimiento, se convierten en historias que queremos explorar”, comparte.

Retos versátiles

Recientemente, Netflix lanzó la película Herida, dirigida y protagonizada por la famosa actriz Halle Berry, y donde Adan Canto también lleva uno de los principales créditos.

El mexicano dice que trabajar al lado de Berry “fue brutal, una experiencia tremenda”. “Es una película independiente, entonces no había mucho dinero detrás. Yo creo que por lo mismo le da un espíritu diferente a todas las personas involucradas; no hay mucho dinero de por medio, pero hay corazón e interés de que le vaya bien a la película. Es como que todos somos, en parte, productores, por decirlo de alguna manera, tener tu corazón puesto ahí en tu trabajo y creo que se reflejó en el resultado”.

“Las atenciones de Halle, como actriz, como directora, fueron bellísimas, un compromiso y un trabajo muy importante. De verdad me encantó la experiencia”, agrega la estrella.

Sobre su futuro como actor, Adan Canto dice que hay varios, pero el principal de ellos es “la intención y las ganas de encontrar historias en español otra vez, para Latinoamérica o España”. “Quiero encontrar esas historias que me traigan algún reto, no sé qué reto sería, pero me encantaría encontrar esas oportunidades. Es algo que quisiera hacer en los próximos años”.