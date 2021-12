Adela Micha es atacada en redes por asegurar que Silvia Pinal no tarda en morir

Adela Micha de 58 años de edad está en boca de todos en estos momentos, pues asegura que Silvia Pinal de 90 ya no tarda en morir, esto después de que se diera a conocer que la primera actriz fuera ingresada de emergencia al hospital tras presentar principios de Covid-19.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien compartió un video donde la periodista afirma que Silvia Pinal podría morir en cualquier momento, por lo que le pidió a su equipo de trabajo que de inmediato preparara algo con relación a la llamada Diva de México, quien está en un área aislada por dar positivo al Covid-19 desde el día de ayer.

"Tenemos algo preparado de Silvia Pinal, ya no tarda en morirse o sea porque no me graban algo y me escriben algo uno, dos tengo muchas entrevistas con ella o que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir quieres que le escriba a la Guzmán", dice Adela Micha en el video.

Aunque la comunicóloga estaba hablando con su equipo de trabajo los internautas se le fueron con todo a Adela Micha a quien no le perdonaron la poca empatía que mostró ante lo que está viviendo en estos momentos Silvia Pinal y su familia.

"Se pasó de corneta Adelita. Imagínate el shock para la familia de la sra Pinal escuchar eso, se pasó", "Que mal que diga eso, pudo simplemente decir hagamos un homenaje en vida", "Todos los noticieros ya tienen algo grabado para cuando se mueren los famosos, lo dijo hasta Paty Chapoy", escriben las redes sociales tras ver el video.

Recordemos que Adela Micha es una mujer que ha entrevistado a todo el mundo del espectáculo desde hace varios años, además formó parte de las filas de Televisa desde hace varios años, pero actualmente maneja un programa llamado La Saga donde ha tenido mucho éxito.

En cuanto al estado de salud de Silvia Pinal sus signos vitales están estables, pero Alejandra Guzmán y Enrique autorizaron que se le pusiera un catéter para prevenir consecuencias a futuro sobre el virus que contrajo la artista mexicana.