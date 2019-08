Adela Micha habla sobre la salida de Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola se despidió de su noticiero matutino "Despierta con Loret" y de su relación laboral con Televisa el pasado viernes 23 de agosto. “Mañana dejaré de trabajar en Noticieros Televisa, sé que es una decisión difícil tanto para la empresa como para mí", informó el periodista un día antes en su programa "Así las cosas" en W Radio.

Ante la sorpresiva salida del periodista, Adela Micha mencionó en un reciente programa de La Saga no entender el fin de su era en la empresa. "Me cuesta mucho trabajo entender la salida de Carlos Loret de Televisa, porque es un cuate muy talentoso, me parece que es de los pocos que quedaban en Televisa, muy valioso. Porque además de talentoso, yo siempre he dicho que puedes tener el talento pero si no eres trabajador y disciplinado nada más no”.

Adela Micha, quien hace unos años también salió de Televisa, mencionó que ha estado en contacto con Loret de Mola en estos días. “Está bien, tranquilo, tomó la decisión que quería tomar y que por supuesto es una decisión muy pensada, muy razonada, porque una decisión de esas pues se tiene que pensar y re pensar”.

Creo que no lo corrieron, hasta donde entiendo llegaron a un acuerdo, un acuerdo amistoso que así convenía a intereses de ambas partes.

El pasaso jueves 22 de agosto Carlos Loret de Mola manifestó en un comunicado estar enteramente agradecido con la empresa para la que colaboró por dos décadas y en la que vivió “una larga y fascinante travesía”.

“Dejo grandes amigos y colegas, compañeros de una larga y fascinante travesía, gracias a toda la gente que se despertó con nosotros durante tantos años, son el mejor juez de nuestro trabajo, gracias por su generosidad y confianza, mañana a mañana. Yo seguiré informando y expresando mi opinión aquí en W Radio, 96.9 de FM, a la 1 de la tarde, así como mis columnas para El Universal y varios periódicos, y desde luego en redes sociales".

Por su parte la empresa manifestó: "lamentamos mucho que la relación contractual con Televisa haya llegado a su fin, estamos seguros de que el éxito lo seguirá acompañando en su labor periodística".