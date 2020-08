Adela Micha luce su envidiable figura en bikini a sus 57 años

Adela Micha de 57 años, reventó las redes al mostrarse como pocas veces la hemos visto en Instagram y fue con un atrevido bikini con el cual desató la locura, pues demostró que tiene una figura de envidia, además dejó en claro que no solo las actrices pueden lucir su figura, ya que ella se los demostró.

La foto alcanzó más de 5 mil likes, además de varios comentarios donde le hicieron saber que se ve muy bien y es que como algunos sabrán es muy común ver a Adela Micha con ropa más formal, pero esta vez se despojó de todo para enseñar más piel causando sensación en Instagram, donde siempre se le ha visto muy activa.

"Obvio!! Tu has lo que te de la gana!! #fan", "Y estas para enseñar cuerpazo", "Mucho porte Adela pero no te pongas ya nada en tu cara no lo necesitas Adela tu eres elegante y guapa como eres no cometas el error de ser quien no eres tu personalidad basta", "Por que quieres y puedes @adelamicha te admiro mucho!", le escribieron a Adela Micha en su foto la cual alcanzó más de cinco mil likes.

Adela Micha presumió cuerpazo con su bikini/Instagram

Algo por lo que Adela Micha ha sido reconocida por parte de sus fans es por lo bien que se viste, ya que siempre le ha gustado verse glamorosa, por si fuera poco también ha experimentado con el look de su cabello, ya que en un principio era café, ahora lo cambió por un rubio intenso el cual se le ve de maravilla, incluso resalta el color de su piel, aunque se dice que a la periodista le encantan los bronceados.

Pero no todo ha sido halagos para Adela Micha, ya que hace unos meses la acusaron de haberse inyectado los labios, algo que no les pareció del todo a sus fans, pues consideraron que la también conductora no necesita realizarse ese tipo de arreglos estéticos, pues aseguran que se ve bien tal y como está.

Adela Micha deja en claro que las críticas no le importan/Instagram

Aunque algo que tiene Adela Micha en cuanto a los comentarios negativos es que nada le afecta, ya que siempre ha dicho que le vale madre, pues no es sorpresa que la guapa mujer sea mal hablada, dejando en claro que para ella los haters no existen, y es que Adela Micha siempre se ha centrado en cosas positivas.

Otra de las cosas por las que Adela Micha es popular es por seguir vigente en el mundo de la farándula, pues a pesar de no formar parte de Televisa desde hace tiempo, le ha ido de maravilla en su canal de YouTube La Saga, donde acuden varios famosos, incluso la periodista ha sacado primicias con sus invitados de lujo, quienes tienen una buena relación con ella.

Sus hijos la han apoyado en todo, por lo que está muy feliz/Instagram

Adela Micha no solo es una mujer exitosa, también es una excelente madre, prueba de ello es cuando la vemos con sus hijos a quienes no dudan en presumir en Instagram, ya que siempre se apoya en ellos en cualquier momento, ya sean buenos o malos la periodista confiesa que sus hijos son su mayor fuerte de inspiración.

Carlos y Therese Micha son los hijos de la periodista y han compartido varias experiencias con su madre, algunas de ellas han sido viajes por el mundo, donde se puede ver la gran complicidad que hay entre los tres, pues siempre se demuestran amor en cada publicación que hace Adela Micha en Instagram.

Cabe mencionar que Adela Micha siempre ha tratado los escándalos de su vida de manera más privada, ya que después de la separación que tuvo su hijo Carlos con Ivonne Chaba Kalach mucho se dijo de una infidelidad por parte de ella, aunque ella decidió no opinar sobre dicho momento.

