México.- La periodista Adela Micha, con una gran emoción, está de vuelta a la cabina radiofónica tras permanecer quince días aislada en casa, desde donde estuvo transmitiendo de forma habitual su programa "Me lo dijo Adela", donde a su tiempo se recuperaba del coronavirus.

Tras varios días enferma, la mexicana logró superar esta etapa que la llenó de incertidumbre, aunque admitió sentirse muy afortunada de que los síntomas fueron muy leves, esto debido a que siguió al pie de la letra las medidas de prevención necesarias motivo por el cual su carga viral fue mínima, según explicó.

Pero lo que sin duda para Adela fue lo más difícil es enfrentar el confinamiento, debido a que tuvo que mantenerse muy alejada de sus hijos y sus seres queridos, con quienes ya pudo reencontrarse.

La periodista, puntual como de costumbre, les dio la bienvenida a los radioescuchas del programa radiofónico la mañana del 16 de noviembre, retomando sus actividades en el exterior, pero respetando ante todo los protocolos sanitarios. "¡Qué bonito es verlos, ya aquí de regreso en la cabina!… contentos de estar juntos, como nos gusta… Gracias por preocuparse por mi estado de salud, por estar pendientes y atentos. Afortunadamente bien y de buenas, me dio muy leve, la verdad es que yo he llegado a la conclusión que muy pocos sabemos de esto, por más que hemos leído y por más que nos explican…", dijo en vivo.

Adela Micha se sincera sobre su salud tras haber contraído Covid-19. Foto: Instagram

Posteriormente, comentó las razones por las cuales sus síntomas fueron leves, lo que atribuye a los buenos cuidados que tuvo durante toda la cuarentena. "A mí afortunadamente me fue bien, tuve muy poca carga viral y a eso se atribuye el hecho de que mis síntomas hayan sido pues muy leves. ¿Por qué tuve poca carga viral? Porque nos hemos protegido mucho, nos hemos cuidado mucho, la verdad es que no salimos sin cubrebocas, los únicos lugares en los que estamos sin cubrebocas es en esta cabina, en donde solamente estamos los de siempre, en la oficina de Saga en donde también estamos los de siempre, excepto el invitado del día…", comentó la periodista.

Asimismo, aprovechó el espacio para hablar de lo que le resultó más difícil de estar enferma y fue estar alejada de los suyos. "Es muy duro, yo la verdad no puedo más que agradecer lo bien que me fue, no tuve ninguna complicación, ya estoy negativa… esta es la enfermedad de la soledad, y cuando ya lo vives no ves a nadie. Cuando uno está enfermo recibe el apapacho, tus cercanos. Nada, no ves a nadie… yo no abracé a mis hijos en quince días, hasta el día de hoy y eso es muy fuerte y para los que te quieren también porque no pueden acercarse y decirte ‘todo va a estar bien’…", lamentó Adela.

Para Adela Micha fue muy difícil estar alejada de los suyos. Foto: Instagram

De lo que también habló fue de su movimiento físico pese a estar enferma, ya que no detuvo sus actividades durante los días de confinamiento y recordó que sus hijos siempre estuvieron al tanto de ella. "No dejé de trabajar un solo día, estuve todos los días en la radio, no por hacerle a la heroína simplemente porque me sentía en condiciones de hacerlo. Me decían mis hijos: ‘¡Es que ya estate!’… después tenía la oportunidad de reposar…", finalizó.