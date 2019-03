Adela Micha y la vez que Jacobo Zabludovsky la chamaqueó

El periodista fallecido Jacobo Zabludovsky chamaqueó a Adela Micha, y es en su programa por internet "La Saga" que la periodista lo recuerda. Ve ese momento como una anécdota más en su vida, y no hace reír cuando la recuerda y cuenta. La experiencia la relata ante la productora Carla Estrada, a quien tuvo como invitada en su espacio.

La noche del pasado jueves, 28 de febrero, en el programa "La Saga", que conduce Adela Micha, estuvo como invitada Carla Estrada, productora de la serie "Silvia, frente a ti", que se transmite actualmente por las noches en Las Estrellas y es protagonizado por Itatí Cantoral, quien da vida a la señora Pinal.

Carla Estrada cita que nunca ha sido favorita de la televisora de San Ángel, que le ha costado llegar hasta donde está y que siempre está demostrando de qué está hecha; Adela Micha le dice que algo similar le tocó vivir en Televisa.

Adela Micha cita que en Televisa le propusieron el horario de madrugada y pidió aumento de sueldo. Le asignaron para trabajar 1, 3 y 5 de la mañana, pero en la quincena no se vio reflejado el aumento de suelto, y acudió ante Jacobo Zabludosky, para decírselo.

Le pedí me echara la mano, y dijo que no me preocupara. Me quitó 1, 3 y 5 (de la mañana) y me dio 2, 4 y 6 y las 6 ya no es madrugada'", comentó.