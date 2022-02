Adela Micha y su programa fueron sacados de la radio ¿por desagradable comentario de Silvia Pinal?

"Ya no tarda en morirse", fue el comentario de la periodista Adela Micha (quien formó parte de Noticieros Televisa por varios años), en diciembre pasado al enterarse de que la actriz mexicana Silvia Pinal, estaba hospitalizada y contagiada de Covid-19. Esto no fue del agrado de la familia y ahora, se ha dado a conocer que supuestamente, está pagando las consecuencias de sus palabras.

Recordemos que a fines del año pasado Doña Silvia Pinal de 90 años de edad, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicana y todo un ícono de la televisión, fue hospitalizada debido a una hipotensión y arritmia cardiaca. En el nosocomio se le hizo una prueba de Covid-19 y salió positiva.

En su programa "Me lo dijo Adela", la periodista de 58 años de edad, pidió a su equipo ir preparando un video especial con imágenes de entrevistas que ha tenido con la mamá de la cantante Alejandra Guzmán, pues probablemente la diva del cine mexicano fallecería.

Ya no tarda en morirse, por qué no me escriben algo y se los grabo, tengo muchas entrevistas con ella, para que vaya armando algo, yo creo que ya se va a morir.