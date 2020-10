Adele anuncia su esperado regreso a través de las redes sociales

Estados Unidos.- La cantante inglesa, Adele, sorprende al anunciar a través de sus redes sociales su esperado regreso y las redes han sido una revolución desde entonces. Ahora, con una nueva y esbelta figura, la estrella está más que lista para impactar a todos con su nueva música y es potente voz que todos aclaman.

Fue en Instagram en donde la intérprete de temas como 'Rolling in the deep', 'Hello', 'All I ask' y 'Someone like you' anunció que el próximo sábado 24 de octubre tomará el micrófono del SNL y hará su triunfal regreso a los escenarios.

Acreedora de 15 premios Grammy por su gran talento e inigualable presencia en el escenario, la cantante está muy contenta de ser la anfitriona del exitoso programa y asegura que es un momento con el que siempre soñó. Esto con una fotografía en donde vemos que anuncia su participación en el programa en el que también estará la cantante alternativa del momento H.E.R.

¡Maldita sea, estoy tan emocionada por esto! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primer concierto como anfitriona y para SNL (Saturaday Night Live)..! Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca ha sido el momento adecuado", confesó la estrella.

Adele para SNL el próximo 24 de octubre. Foto: Instagram

También reveló en Instagram que el mejor año para saltar de cabeza y dejarse ir este 2020, un año lleno de momentos significativos para la historia del mundo. "Pasarán casi 12 años desde el día que aparecí por primera vez en el programa durante una elección... Que rompió mi carrera en Estados Unidos, por lo que parece un círculo completo ¡No podía decir que no", continuó.

Asimismo, habló sobre la participación de H.E.R. en el programa, el cual es uno de los más importantes del país estadounidense. "H.E.R será el invitado especial. La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe, luego confundirme mientras me río a carcajadas en medio de todo. Te veo la próxima semana", finalizó la estrella con gran emoción de hacer su regreso triunfal en televisión la próxima semana.

Desde que Adele se divorció de su ex Simon Konecki, la estrella musical ha logrado cambiar su figura por completos, se sometió a una estricta dieta y a importantes ejercicios para conseguir el físico de sus sueños, además, dejó el cigarro y todos los malos hábitos, lo que la llevó a bajar más de 68 kilos.

Por si fuera poco, ahora que Adele ha estrenado nueva figura y es una mujer más segura de sí misma, ya tiene una nueva conquista, se trata de nada más y nada menos que el cantante Chris Brown, el ex de Rihanna, con quien mantuvo una difícil relación y por este motivo muchos se han preocupado.

Recientemente se le captó por paparazis al cantante saliendo de la casa de la actriz a las dos de la mañana, un horario que hizo sospechar a todos sobre su relación, ya que se cree que hay algo más que una amistad entre los dos. Sin embargo, ninguno ha salido a hablar sobre la noticia, sin negar o confirmar lo que se rumora.

Por otro lado, existen quienes creen que ambos están trabajando en una bomba musical juntos, pero esto es completamente desconocido, ya que no se ha hablado en lo absoluto sobre su nueva música, pero como siempre, seguramente sorprenderá con ese fascinante talento que todos aman.