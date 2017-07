Adele deja los escenarios por problemas en cuerdas vocales

Adele ha suspendido sus últimos dos conciertos programados en el estadio de Wembley en Londres este fin de semana, tras dañar sus cuerdas vocales.

La cantante de 29 años de edad publicó un largo comunicado en sus redes sociales, explicando que fue obligada a cancelar los conciertos en el estadio de fútbol tras la recomendación de su doctor.

En la carta, explicó que estaba "desesperada" por cantarle a la audiencia de alrededor de 100 mil personas, que calificó como un "hito" en su vida. Por eso, le rogó a sus seguidores que la perdonen por decepcionarlos en lo que podría ser la última gira de su carrera.

Según la ganadora de 15 premios Grammy, "las últimas dos noches en Wembley han sido de los mejores y las más grandes" de su vida. Sin embargo, sus cuerdas vocales "lucharon" mucho en ambas noches.

London / Wembley Stadium / Jun 29 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 8:38 PDT

"Tuve que luchar mucho más de lo normal. Sentí que constantemente tuve que aclararme la garganta. Especialmente anoche. Fui a ver a mi doctor de la garganta esta tarde porque mi voz no se abrió para nada hoy y resulta que dañé mis cuerdas vocales. A partir de la recomendación médica simplemente no puedo cantar el fin de semana".

Adele compartió sus emociones con sus fanáticos y declaró que estaba desconsolada por la decisión que debió tomar. "Decir que tengo el corazón roto sería una sutileza. Ya estoy tomando una dosis máxima de esteroides y suplementos para mi voz".

Aunque consideró todas las alternativas antes de cancelar los recitales, la cantante no encontró otra solución.

"Consideré hacer el show de la noche del sábado pero es muy improbable de que pueda terminar todo el set y simplemente no puedo derrumbarme en frente de todos ustedes y abandonarlos de esa manera. Estoy tan desesperada por hacerlos que hasta consideré hacer fonomímica. Sólo para estar en frente de ustedes y estar con ustedes. Pero nunca lo hice y no puedo ni en un millón de años hacerles eso. No sería la verdadera yo allí arriba".

Luego, se disculpó sensiblemente ante todos.

London / Wembley Stadium / Jun 28 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 9:04 PDT

"Lo siento. Lo siento por su decepción. Lo siento por las noches que hubieran tenido junto a sus seres queridos y las memorias que hubieran compartido juntos. Lo siento por el tiempo y el dinero que gastaron organizando sus viajes".

Tras disculparse, se justificó: "Saben que no tomaría esta decisión levemente. He hecho 121 shows y me quedan 2. ¡¡¡Sólo 2!!! Y son 2 shows gigantescos. ¡¿Quién mier… cancela un show en el Estadio de Wembley?! No completar este hito en mi carrera es algo que estoy intentando de lidiar y desearía no tener que estar escribiendo esto ahora."

Para Adele, atravesar la gira mundial que comenzó a comienzos del año pasado ha sido un duro desafío.

"He cambiado mi vida drásticamente en todas las formas para asegurar que atravesaría esta gira que comenzó a principios del año pasado. No ser capaz de terminarlo es algo que estoy teniendo dificultades de aceptar. Es como si toda mi carrera culminara en estos 4 shows."

Hacia el final de la carta, se refirió a la logística tras la cancelación de los recitales: "Estoy escribiendo esto ya que la decisión acaba de tomarse. Entonces no tengo otra información, pero por supuesto que habrá reembolsos disponibles si los shows no pueden ser reprogramados. Habrá más información en los próximos días. Lo siento, estoy devastada. Lo siento. Los amo y lo siento, por favor discúlpenme", concluyó.