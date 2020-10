Adele emocionada por ser anfitriona en "Saturday Night Live" lo presume en Instagram

Estados Unidos.- Adele sorprendió a sus seguidores ya que este fin de semana debuta como presentadora del programa "Saturday Night Live".

"Saturday Night Live", tendrá anfitriona de lujo, ya que Adele se prepara para este fin de semana para participar en el programa cómico, donde aprovecha esa oportunidad para mostrar su propio acento estadounidense, que surge como una mezcla entre Valley Girl y Southern.

"Soy Adele y presentaré 'Saturday Night Live' esta semana con la invitada musical HER", dice Adele en la parte superior del clip. Un confundido McKinnon pide una aclaración, señalando a ambos cantantes y preguntando: "¿Ella o ella?"

Un "¿Quién está primero?" La situación se desarrolla, antes de pasar a la siguiente promoción.

En el segundo, McKinnon imita el acento británico de Adele, antes de darse cuenta de que probablemente era una "mala idea".

Host: Adele

Music: H.E.R.

Por su parte la artista musical ganadora de un Grammy en su cuenta de Instagram publicó la noticias y dijo estar muy emocionada por esta nieva faceta como conductora del programa "Saturday Night Live".

“¡¡Maldita sea, estoy tan emocionado por esto !! ¡Y también absolutamente aterrorizado! ¡Mi primer concierto como anfitrión y para SNL de todas las cosas! Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca ha sido el momento adecuado. Pero si alguna vez hubo un momento para que alguno de nosotros salte de cabeza al fondo con los ojos cerrados y esperemos lo mejor, es 2020, ¿verdad?”

Continua la publicación: Pasarán casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante una elección ... que rompió mi carrera en Estados Unidos, por lo que parece un círculo completo y ¡no podría decir que no! Estoy además de mí mismo que H.E.R será el invitado musical !! La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúa, luego confundirme mientras me río a carcajadas en medio de todo.

En otro tweet del programa cómico, se ve a Adele con un conjunto de jeans durante una lectura del elenco con su guión.

La cantante de Adele apareció junto a HER y Kate McKinnon para la promoción con un vestido de terciopelo morado ceñido al cuerpo mostrado una figura muy estilizada.

Si bien Adele apareció como invitada musical dos veces una en el año 2008 y 2015, dijo que es un honor para ella estar de nuevo en "Saturday Night Live".

Adele, de 32 años, ha sido un ejemplo a seguir, luego de que apareció extremadamente delgada, al perder 45 kilos.

Adele dijo haber perdido peso siguiendo la dieta sirtfood, un plan de alimentación que se centra en las sirtuinas o proteínas del cuerpo que se especializan en la salud y el metabolismo celular. Las sirtuinas se encuentran en alimentos como la col rizada, el aceite de oliva extra virgen, el trigo sarraceno, el matcha, los arándanos y la rúcula.

Asimismo, se sabe que Adele ha recurrido al ejercicio para ayudarla a perder peso, pues fue fotografiada saliendo de un gimnasio en Los Ángeles en febrero con ropa deportiva.

Sin embargo, su ex entrenador personal, Pete Geracimo, quien trabajó con Adele durante cuatro años entre 2012 y 2016, dijo que la exitosa cantante nunca tuvo la misión de ponerse “súper delgada”, sino que se trataba de “hacerla saludable”.