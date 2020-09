Adele enciende la polémica por “apropiación cultural” tras un mensaje

Estados Unidos.- Adele ha enfrentado acusaciones de apropiación cultural después de compartir una foto de Instagram que la muestra luciendo un peinado tradicional africano mientras marca lo que habría sido el carnaval de Notting Hill.

En la fotografía, la actriz de 32 años de edad, que encabeza las listas de éxitos, vestía un bikini de hilo decorado con la bandera de Jamaica y tenía el pelo en nudos bantú, pequeños moños enrollados típicamente asociados con personas de ascendencia africana.

El cantante nacido en Tottenham subtituló la publicación: "Feliz lo que sería el Carnaval de Notting Hill, mi amado Londres".

Sin embargo, Adele fue rápidamente acusada por los usuarios de Twitter, muchos de ellos estadounidenses, de apropiación cultural por usar el peinado.

Uno tuiteó: “Si 2020 no pudiera volverse más extraño, Adele nos está dando nudos bantú y apropiación cultural que nadie pidió. Esto marca oficialmente a todas las principales mujeres blancas del pop como problemáticas. Odio verlo ".

Otro dijo: “Si no has entendido bien la apropiación cultural, mira la última publicación de Adele en Instagram. Ella debería ir a la cárcel sin libertad condicional por esto ". En la sección de comentarios de la publicación de Instagram, un usuario dijo: "Los blancos NO deben usar nudos bantú en ningún contexto, punto".

Sin embargo, otros salieron en defensa de Adele. David Lammy, el diputado laborista del Tottenham y secretario de justicia en la sombra, desestimó las acusaciones de apropiación cultural como “tonterías”.

Los amigos famosos de la cantante también parecieron aprobar el look. La modelo Naomi Campbell, cuya madre nació en Jamaica, comentó con dos emojis de corazones de amor y dos imágenes de la bandera jamaicana.

El carnaval de Notting Hill es un evento anual que celebra la cultura británica negra, pero este año se trasladó a Internet debido a la pandemia del coronavirus.

Adele recientemente compartió una instantánea celebrando a "Queen" Beyoncé, luego del lanzamiento del álbum visual Black Is King. Adele fue fotografiada con su cabello rizado suelto mientras levantaba la mano en homenaje a Beyoncé.

