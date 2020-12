Adele enseña cómo lucir más delgada con el color negro

Estados Unidos.- El gran cambio que ha tenido Adele con respecto a su físico ha dejado a todos impactados, pues ha bajado tantos kilos que su figura parece otra, sin embargo, no sólo le ha sacado provecho a esas dietas y ejercicios que ha realizado, pues también ha decidido utilizar todas aquellas alternativas que la hacen lucir mucho más delgada, tal es el caso del clásico color negro.

La cantante británica ha aprovechado que ha bajado tanto de peso para comenzar a utilizar el elegante color negro, un básico que no puede faltar en el armario de ninguna persona si quiere lucir de lo mejor que justamente ha sido uno de los colores que más se ha utilizado para estilizar el cuerpo, pues resulta que con este el cuerpo luce más delgado de lo que está.

En diferentes ocasiones Adele, de 32 años de edad, ha decidido deleitar a todos sus seguidores utilizando atuendos en color negro que han marcado su nueva figura a la perfección, haciendo este color una parte fundamental de su armario ahora que ha logrado bajar tanto de peso.

Pero el negro no sólo estiliza tu silueta de la mejor manera, pues vestir de este color simboliza misterio y protección, pues crea una barrera entre la persona y el mundo exterior, además, provee comodidad mientras protege las emociones y sentimientos, escondiendo las vulnerabilidades de las personas y justamente algo que ha caracterizado a la hermosa cantante es eso, el mantener su vida privada justo de esa manera.

Además de ser el color más combinable de la paleta, también simboliza poder, control, independencia y fortaleza interna, algo que sin duda también caracteriza a la intérprete británica de temas como 'Hello', 'All I ask' y 'Million years ago'.

Desde el gran cambio en su figura, Adele ha optado por lucir los mejores atuendos con este color, el primero de estos, y uno de los más icónicos, fue cuando reapareció en una fiesta privada del rapero Drake en un vestido sensacional de noche que marcó muy bien su nueva figura y dejó enamorado a más de uno en aquella velada tan especial llena de famosos.

En aquel momento decidió utilizar un vestido largo en color negro con el cabello en una cola alta y ondulada, luciendo de lo más hermosa y dejando a todos impactados por tan tremendo cambio que ha logrado en muy poco tiempo.

Después llegó aquella fotografía que causó gran revolución en Internet, sí, cuando cumplió 32 años de edad el pasado mes de mayo en el que compartió una imagen de cuerpo completo luciendo espectacular en un vestido corto de mangas holgadas también en color negro y el cabello ondulado.

Adele enseña cómo lucir más delgada con el color negro

Aquella imagen la utilizó para agradecer a todos sus fanáticos haberla felicitado en el día de su cumpleaños, refiriéndose a la pandemia por Covid-19 y pidiendo a todos cuidarse y permanecer en casa, así como respetar las medidas de seguridad implementadas por el sector salud.

Posteriormente se le vio en un magnifico vestido también en color negro ajustado de la cintura con el que deleitó en su debut como presentadora del programa sabatino Saturday Night Live, con el que se robó todas las miradas y atrajo la atención de los espectadores.

Así de espectacular lució Adele en el SNL

Sin embargo, no sólo ha sido ahora que ha bajado de peso que Adele ha decidido hacerle fama a este color tan elegante y fundamental, pues en el pasado, cuando todavía no comenzaba con su cambio físico, logró lucir espectacular en un vestido en color negro que la hizo lucir mucho más delgada, utilizando sandalias y lentes de sol frente a la puerta de su hogar.

Así que ya lo sabes, Adele enseña a todos sus seguidores a sacarle provecho a este color tan elegante y que seguramente no puede faltar en ningún armario, logrando hacer que su cuerpo luzca mucho más delgado y estilizado, y a su vez de lo más elegante y sofisticado.