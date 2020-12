Adele finalmente graba nueva música en una sesión de estudio "ultrasecreta"

Reino Unido.- La exitosa cantante Adele finalmente ha comenzado a grabar su nueva música, cinco años después del lanzamiento de su último álbum.

El cantante de Someone Like You, de 32 años, tuvo una sesión de grabación secreta en un estudio en Londres la semana pasada, se ha revelado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El ex baterista de Pearl Jam, Matt Chamberlain, dejó escapar la noticia y se entusiasmó con lo increíbles que suenan las nuevas canciones.

Será la primera música que publique desde el lanzamiento de su disco 25 en 2015. Hablando en el podcast de The Eddie Trunk en SiriusXM, Matt reveló: "Acabo de empezar a trabajar en algo de música nueva para Adele.

Adele durante un concierto. AFP

"Escuchar esa voz en mis auriculares me estaba dando escalofríos. Fue tan poderoso y emotivo. Conoces su voz, pero estar al otro lado de la habitación de alguien haciendo eso, es una locura".

Lo escuchas en la radio y lo que sea y dices, 'Sí, es realmente bueno', pero estar en la habitación con esta gente y sentir esa energía, es tan pesado.

Es probable que el nuevo material de Adele se inspire en el torbellino de unos años que ha tenido desde que salió su último álbum.

Instagram

El año pasado se confirmó que se había separado de su esposo Simon Konecki. Luego volvió a aparecer en los titulares gracias a su asombrosa pérdida de peso de siete kilos.

Regresó al centro de atención en octubre para presentar Saturday Night Live. Después de eso, dejó en claro que no habría música nueva este año.

Adele dijo: "Ahora voy a volver a mi cueva para ser la dama (soltera) de los gatos que soy. Paz hasta el próximo año".