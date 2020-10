Adele ofrece memorable show en Saturday Night Live y bromea sobre su nueva apariencia física

Adele no solo canta, también encanta. La última vez que la vimos en televisión fue en la ceremonia de premiación de los Grammy en el 2017. En aquella ocasión fue la gran ganadora de la noche, al llevarse a casa los galardones más importantes de la noche como "Grabación del año" por su éxito "Hello" y "Álbum del año" por su aclamado trabajo de estudio "25". Más de tres años de después de este gran momento para la cantautora británica, tuvo un gran regreso a la pantalla chica. ¿El escenario indicado?...Saturday Night Live, uno de los shows más representativos de la televisión estadounidense.

Adele se convirtió en la host de Saturday Night Live, donde no solo cantó algunas de sus muy conocidas canciones, también llevó a cabo sketches y bromeó sobre su nueva anatomía (que logró conseguir con la dieta sirtfood y arduas rutinas de ejercicio). "Hola, soy yo", expresó la cantautora al iniciar su monólogo, en referencia su tema "Hello". La intérprete estaba de lo más feliz al volver a este show de la cadena NBC, en el que había estado por última vez en 2008.

"Estoy muy feliz de poder ser anfitriona de este show, porque no sólo lo amo, sino porque es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, hay dos razones: mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío", manifestó Adele.

La cantautora británica cantó "Hello", "Someone like you" y "Rolling in the Deep", en el segmento en el que se parodió al conocido reality show "The Bachelor". Sobre su nueva apariencia física expresó:

Soy consciente de que luzco muy diferente desde la última vez que me vieron, pero por todas las restricciones del coronavirus tuve que viajar liviana, y sólo pude traer una mitad de mi persona...ésta es la mitad que elegí.

¿En que consiste la dieta sirtfood, que ayudó a Adele a bajar 70 kilos?

Gracias a su disciplina, a la dieta sirtfood y a las rutinas de ejercicio, Adele logró perder 70 kilos. Dicha dieta se basa en las proteínas que se asocian con el envejecimiento, las sirtuinas; si se consumen alimentos que estimulen y potencien estas proteínas, se acelera el metabolismo y la quema de grasa, de acuerdo a Aidan Goggins y Glen Matten, promotores de esta dieta. Estos son los alimentos permitidos:

Manzanas.

Cítricos.

Té verde.

Col rizada.

Chocolate negro.

Vino tinto.

Pavo.

Pollo.

Arándanos.

Camarón.

Esta dieta debe realizarse con la ayuda de un personal capacitado y apoyarse en la realización de ejercicio.

Adele trabajó en la parte del entrenamiento físico con Pete Geracimo, quien en mayo pasado salió en su defensa, luego de los comentarios negativos que se hicieron por el nuevo aspecto físico de la cantante. Pete manifestó que fue muy "descorazonador" ver todos esos comentarios muy negativos que, según contó en su perfil de Intagram, obedecen a la ignorancia del verdadero motivo que la llevó a perder peso.

En mi experiencia personal de trabajar con ella a través de muchos altibajos, ella siempre marchó al ritmo de su propio tambor en sus propios términos. Ella nunca socava su talento dado por Dios de ninguna manera, rebajándose a exponer su cuerpo o a ser la más sexy para vender discos. ¡Dejó que su increíble voz hablara o debería decir cantar! Nunca fingió ser algo que no era, lo que viste fue lo que tienes y a todos nos encantó.

"Cuando Adele y yo comenzamos nuestra aventura juntos, nunca se trato de ser más delgada, era sobre ser más saludable, especialmente después de su embarazo y cirugía. Cuando sacó el disco '25' y anunció el tour, nos preparamos para una agenda agotadora de 13 meses, en ese momento, ella confió en el entrenamiento y en tomar mejores decisiones de qué comer. Como resultado, perdió un peso considerable y la gente comenzó a notarlo. Su transformación apareció en todos los medios, la atención que generó fue alucinante. Desde que se mudó a Los Ángeles, está bien documentado que sufrió algunos cambios personales difíciles, es natural que con el cambio surja una nueva sensación de ser y de querer ser su mejor versión posible. Ella abrazó mejores hábitos alimenticios y se comprometió con su estado físico".

Asimismo el entrenador físico resaltó en aquella ocasión: "¡no podría estar más orgulloso o más feliz por ella! Esta metamorfosis no es para la venta de álbumes, publicidad o para ser un modelo a seguir. Lo está haciendo por sí misma y por Angelo (su hijo)".