Adele recuerda cuando un murciélago interrumpió su concierto en México

Adele de 33 años de edad recordó en redes sociales un momento de pánico en 2016 cuando un murciélago la aterrorizó en el escenario y es que sus fans le preguntaron si aún lo recordaba.

"Sí me acuerdo perfecto, un murciélago se subió al escenario conmigo", dice Adele al responder la pregunta de uno de sus fans quien estuvo presente en dicho momento.

Como era de esperarse los demás usuarios reaccionaron al video de la cantante británica quien es reconocida a nivel mundial por temas como Someone Like You.

"Que diga que fue un murciélago y no unos narcos", "Y que quien no ama a esta Reyna #EasyOnMe #Adele30", "Porque no nos toco esto jajajajaja", escriben las redes.

Para quienes no lo saben Adele ha tenido mucho éxito en todo el mundo como se dijo anteriormente y es que su talento musical ha roto barreras, por lo que muchos esperan más de ella.

Recordemos que este viernes la artista lanzó su primer sencillo titulado Easy On Me, donde comparte momentos traumáticos en su corta carrera.

Además Adele ha dado mucho de que hablar por lo bien que se ve y es que desde hace tiempo ha bajado de peso, por lo que se le ve mucho más feliz con su nueva figura.

