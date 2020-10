Adele y los fuertes rumores de su nueva relación amorosa con el rapero Skepta

Hay dos cosas que nos quedan muy en claro sobre Adele. Número uno, es una de las mejores cantautoras de los últimos tiempos y segundo, es muy reservada con respecto a su vida personal y sentimental. Sin embargo, la intérprete británica no puede controlar a todas las personas cercanas a su entorno, quienes pueden revelar lo que pasa en su vida. ¿La cantante tiene una nueva relación amorosa?

Una "persona cercana" a Adele, aseguró a la revista estadounidense People que la cantante tiene un noviazgo con el rapero Skepta, cuyo nombre verdadero es Joseph Junior Adenuga. En los últimos meses "las cosas se han ido calentando", dice la fuente sobre la nueva relación amorosa de la cantautora. Asimismo mencionó: "corren en los mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo".

People asegura en su publicación: "no es un rumor, hay un hombre nuevo en la vida de Adele". De acuerdo con la revista estadounidense: "amigos desde hace años, Adele y Skepta tienen una conexión profunda con la música, su barrio de hogar compartido de Tottenham, Londres, y ser padres de niños pequeños, según las fuentes".

Adele continúa trabajando en su nuevo álbum. Foto: Instagram @adele

Según la "persona cercana" a la cantante, desde que solicitó el divorcio de su esposo Simon Konecki en septiembre de 2019, "Adele ha sido mucho más sociable y se ha abierto un poco". Hasta el momento ninguno de los dos involucrados ha comentado algo al respecto.

El rapero británico Skepta, supuesto novio de Adele. Foto: Instagram @skeptagram

Adele regresa a Saturday Night Live

Por otra parte, Adele se convirtió el pasado fin de semena en la host de Saturday Night Live (uno de los shows más representativos de la televisión estadounidense), donde no solo cantó algunas de sus muy conocidas canciones, también llevó a cabo sketches y bromeó sobre su nueva anatomía (que logró conseguir con la dieta sirtfood y arduas rutinas de ejercicio). "Hola, soy yo", expresó la cantautora al iniciar su monólogo, en referencia su tema "Hello". La intérprete estaba de lo más feliz al volver a este show de la cadena NBC, en el que había estado por última vez en 2008.

"Estoy muy feliz de poder ser anfitriona de este show, porque no sólo lo amo, sino porque es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, hay dos razones: mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío", manifestó Adele. La cantautora británica cantó "Hello", "Someone like you" y "Rolling in the Deep", en el segmento en el que se parodió al conocido reality show "The Bachelor". Sobre su nueva apariencia física expresó:

Soy consciente de que luzco muy diferente desde la última vez que me vieron, pero por todas las restricciones del coronavirus tuve que viajar liviana, y sólo pude traer una mitad de mi persona...ésta es la mitad que elegí.

En un reciente post en su cuenta de Instagram, manifestó lo siguiente tras su participación en este programa que marcó su esperado regreso a la pantalla chica, "lo pasé de maravilla en SNL. Gracias al elenco, equipo, escritores y productores más maravillosos. Qué grupo tan sublime de personas son. ¡Gracias Lorne por creer en mí! ¡Lindsay mi hermana de por vida, Maya mi comedia y mamá heroína! Lo hice por el placer de hacerlo y espero que tú también lo hayas sacado. Buena suerte con la elección (presidencial) América, te quiero mucho. Cuídense unos a otros y sean tranquilos con ustedes mismos".